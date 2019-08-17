Химзаводы на севере Крыма предложили закрыть

Следует рассмотреть вопрос постепенного закрытия химзаводов на севере Крыма, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, в перспективе там мог бы разместиться кластер предприятий, специализирующихся на выполнении заказов военно-промышленной отрасли.

«Химические предприятия на севере Крыма выпускают уникальный продукт, который важен и конкурентоспособен в мире», – приводит его слова РИА «Новости».

Шеремет отметил, что химзаводы там являются градообразующими. И тем не менее, считает он, следует рассмотреть вопрос постепенного сворачивая химических производств на полуострове.

«В производстве военно-промышленного комплекса задействовано… огромное количество персонала, что по рабочим местам будет сопоставимо с нынешними химическими производствами», – сказал Шеремет.

На севере Крыма в советское время было построено несколько крупных химических заводов, в том числе завод «Титан», Крымский содовый завод, Бромный завод.

В прошлом году обострилась ситуация с кислотонакопителем химического завода «Крымский титан». Из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Работу «Крымского титана» полностью остановили, детей дошкольного и школьного возраста вывезли в оздоровительные учреждения в качестве предупредительной меры.

Директор крымского филиала ООО «Титановые инвестиции» (завод «Крымский Титан») Андрей Акулов заявил, что дамба, отделяющая кислотонакопитель завода от озера Сиваш, частично разрушена с украинской стороны. Он также сообщил, что руководство предприятия обратилось в ФСБ с просьбой проверить сооружение.

Позднее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ФСБ организовала проверку версии о разрушении с украинской стороны дамбы, отделяющей кислотонакопитель завода от озера Сиваш в Армянске.