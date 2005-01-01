ФСБ начала проверку версии о причастности Киева к выбросу химвеществ в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ФСБ организовало проверку версии о разрушении с украинской стороны дамбы, отделяющей кислотонакопитель завода от озера Сиваш в Армянске.

«Версий много, в том числе есть версия, что это соседи с Украины предприняли определенные шаги для того, чтобы ситуацию обострить. Если дамба там была разрушена, органы ФСБ там занимаются», – сказал Аксенов, передает ТАСС.

По его словам, как только правоохранительные органы установят причину, будет разработан и «план нейтрализации этих причин».

Пока невозможно установить подлинные причины выброса, произошедшего в Армянске, отметил глава Крыма.

«К сожалению, пока с точностью сказать мы не можем о причинах данной ситуации. Ожидаем результатов работы следственных органов и органов Росприроднадзора и Роспотребнадзора», – подчеркнул Аксенов.

В понедельник директор крымского филиала ООО «Титановые инвестиции» (завод «Крымский Титан») Андрей Акулов заявил, что дамба, отделяющая кислотонакопитель завода от озера Сиваш, частично разрушена с украинской стороны. Он также сообщил, что руководство предприятия обратилось в ФСБ с просьбой проверить сооружение.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей сообщали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. Расположенный рядом химический завод «Крымский титан» полностью остановили.