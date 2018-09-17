На «Крымском Титане» заявили о возможной причастности Украины к выбросу вещества

Директор крымского филиала ООО «Титановые инвестиции» (завод «Крымский Титан») Андрей Акулов заявил, что дамба, отделяющая кислотонакопитель завода от озера «Сиваш», частично разрушена с украинской стороны.

«Дамба разделяет кислотонакопитель и озеро Сиваш...Часть дамбы, примерно половина, находится на территории России, половина – на территории Украины... За целостностью дамбы мы следим, мы подтверждаем, что дамба частично разрушена на территории Украины. Обнаружено это было нами в пятницу», – сказал Акулов, передает РИА «Новости».

Директор отметил, что в вопросе химических реакций, которые могли привести к выбросу веществ, разбираются ученые, в том числе из московского института Менделеева, куда были отосланы последние результаты проб воздуха и почвы.

«Могу подтвердить, что мы обратились в ФСБ, чтобы они проверили это сооружение», – добавил Акулов.

Ранее вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко заявил, что власти рассматривают шесть причин загрязнения атмосферы на севере полуострова в районе города Армянск, в том числе сброс неустановленных веществ с территории Украины.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей сообщали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. Расположенный рядом химический завод «Крымский титан» полностью остановили.

Отметим, что 6 сентября власти Украины прекратили работу двух из трех пунктов пропуска автомобилей и пешеходов со стороны Крыма. Решение объяснили «опасной экологической ситуацией, сложившейся на заводе «Титан».