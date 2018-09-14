Украину заподозрили в «химической атаке» на Крым

Руководитель оперативного штаба, вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко назвал шесть возможных причин загрязнения атмосферы в районе города Армянск на севере полуострова, которые в настоящее время рассматривают власти региона и правоохранительные органы.

Михайличенко рассказал, что первой возможной загрязнения воздуха является сброс неустановленных химических веществ со стороны территории сопредельного государства – Украины, передает РИА «Новости».

Остальными изучаемыми версиями являются выброс вредных веществ в атмосферу предприятия «Титановые инвестиции», превышение уровней выброса на предприятиях «Бром» и «Крымский Содовый завод» в Красноперекопске, превышение объемов и концентрации сброса сернистой кислоты заводом «Титановые инвестиции» в кислотонакопитель, а также нарушение правил эксплуатации этим предприятием кислотонакопителя.

Михайличенко добавил, что в настоящее время ведется расследование, причины произошедшего выявляются.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей сообщали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты.

В конце прошлой недели глава управления Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская сообщила, что содержание примесей химических веществ в Армянске все еще превышает предельно допустимые отметки.