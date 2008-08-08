Роспотребнадзор признал масштабное загрязнение воздуха на севере Крыма

Содержание примесей химических веществ в Армянске на севере Крыма после выброса на заводе «Крымский титан» все еще превышает предельно допустимые отметки, сообщила глава управления Роспотребнадзора по республике Наталья Пеньковская.

«По результатам исследований, проведенных за вчерашний день, превышение по городу Армянску отмечается, оно фиксируется в пределах от 8 до 10 предельно допустимых концентраций», – сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба.

Она пояснила, что содержание примесей вдвое превышает обычный фон в городе, передает ТАСС со ссылкой на телеканала «Крым24».

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что ситуация носит локальный характер.

Ранее в четверг вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский сообщил, что угрозы здоровью населения в Армянске нет, все предпринимаемые меры носят предупредительный характер.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей сообщали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты.

По предварительным данным исследований, причиной выпадения химического вещества в Армянске является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом компании «Титановые инвестиции». 4 сентября работа завода «Крымский Титан», ставшего источником выброса химического вещества в атмосферу, была приостановлена на две недели.