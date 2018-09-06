Власти Крыма рассказали о ситуации в Армянске

Угрозы здоровью населения в Армянске нет, все предпринимаемые меры носят предупредительный характер, сообщил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

«На сегодня, исходя из той фактической информации, которую мы имеем, из анализов и проб, которые собираются ежедневно, мы можем говорить, что ситуация в Армянске является достаточно стабильной», – цитирует «Крыминформ» выступление Полонского на радио «Крым».

Он отметил, что принимаемые властями меры носят предупредительный характер, правительство республики ожидает ответа от специалистов о том, «какие меры нужно предпринять с этим кислотонакопителем для того, чтобы нейтрализовать все возможные угрозы в дальнейшем».

Полонский рассказал, что по признанию приехавших специалистов, ранее подобные ситуации нигде не наблюдались. «Для них самих как для специалистов тоже существуют некоторые сложности для определения как масштабов происшествия, так и того, что с этим нужно делать», – уточнил он.

По его словам, члены регионального правительства лично убедились в том, что в Армянске и населенных пунктах Красноперекопского района нет ничего угрожающего жизням людей. Но если обстановка ухудшится, чиновники готовы принять дополнительных меры.

В среду украинское минобороны выдвинуло версию, что в выбросе неизвестного химического вещества в Крыму виноваты учения российских военных.

Во вторник работа завода «Крымский Титан», ставшего источником выброса химического вещества в атмосферу, была приостановлена на две недели.

На прошлой неделе заместитель губернатора республики Крым Игорь Михайличенко сообщал, что в городе Армянске заметили налет, образовавшийся на предметах после выброса неизвестного вещества.