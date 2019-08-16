Пригожин назвал отличительную черту «господ либералов»

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Россия создает крупнейшее энергообъединение в мире

Россия проворачивает каспийский гамбит Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС
Пока Прибалтика угрожает России выходом из энергетического кольца БРЭЛЛ, Москва делает шаг вперед по созданию нового крупного энергетического объединения на южных просторах. Россия, Азербайджан и Иран заключили соглашение о создании единого энергетического коридора «Север–Юг». Россия в этом проекте не главный бенефициар, однако для нее он имеет более глобальное значение. Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Навальный приучает оппозицию к травле детей

Навальный открыто заявил, что люстрации должны подвергаться не только чиновники, но и их дети и внукиФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Несистемная оппозиция перешла к тактике обнародования персональных данных своих идеологических противников. Соратники Навального сливают в специально созданные сообщества не столько данные на сотрудников полиции, но и информацию о малолетних детях чиновников. Но не все либералы согласны с тем, что в политические разборки взрослых втягивают несовершеннолетних. Подробности...
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Покупка Трампом «второй Аляски» ударит по России

Трамп может сломать всю арктическую системуФото: imago stock&people/ТАСС
Американские СМИ сообщили о намерениях Дональда Трампа купить у Дании Гренландию. Это уже не первая попытка Вашингтона обзавестись самым крупным в мире островом. По мнению экспертов, если сделка все же состоится, она станет геополитическим прецедентом, полностью меняющим расстановку сил в Арктике, что прямо угрожает интересам России.  Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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США начинают новый передел мира с Гренландии

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
История возвращается на круги своя, и формула Фукидида «сильные делают то, что могут, а слабые – то, что им позволяют сильные» доказывает свою актуальность. Нельзя не сказать за это Трампу большое спасибо. Подробности...
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Не совсем православные – все равно православные

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Особое положение РПЦ в России строится на факте, что частью этой Церкви себя считает абсолютное большинство населения страны. Но доля регулярно (хотя бы раз в неделю) посещающих храм не превышает 10 процентов. И как со всем этим быть? Подробности...
Обсуждение: 151 комментарий

С изнанки лета любви

Владимир Можегов, публицист
Леволиберальная общественность широко отмечает 50-летие рок-фестиваля в Вудстоке, ставшего символом 60-х. Секс, наркотики, рок-н-ролл – это принцип жизни оттуда. Это кара, которая постигла весь старый белый консервативный мир. Подробности...
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

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              Пригожин назвал отличительную черту «господ либералов»

              16 августа 2019, 23:31

              Текст: Антон Никитин

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              Продюсер Иосиф Пригожин назвал основные приметы российской либеральной журналистики и отличительную черту «господ либералов».

              «Передергивание фраз , навешивание ярлыков, стремление сталкивать лбами людей – приметы нашей либеральной журналистики и их интернет – отпрысков, блогеров всех мастей», – написал Пригожин в своем Instagram.

              «Ваша отличительная черта, господа либералы, та, что вы всех противников считаете подлецами. Вы же готовы сжечь все живое и всех, кто, кто с вами не разделяет протестную бучу. Разве это честно?» – отметил Пригожин.

              «Лично я не верю никому, кто путем революции рвется к власти. Народ используют как пушечное мясо. Я согласен с тезисом, что власть должна быть для народа, а не наоборот, но категорически против беспорядков. Россия – наш общий дом и душа у нас болит за него не меньше вашего. Я не против митингов, но за то, чтобы мы защищали свои права и интересы, делая это в рамках закона, не доходя до беспредела. Хаос, провокации столкновений только отдаляют от желаемой цели», – подчеркнул продюсер.

              «Давайте уважать и слышать друг друга, отстаивать свою точку зрения честно, благородно, не теряя человеческого достоинства», – призвал Пригожин.

              Напомним, 14 и 27 июля, а также 3 августа в Москве проходили митинги радикальной оппозиции. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в сотрудников полиции, распыляли газ.

              Кроме того, 10 августа в Москве прошел санкционированный властями столицы митинг-концерт в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По данным ГУ МВД, на митинг-концерт пришли 20 тыс. человек, причем жителями столицы оказались меньше трети участников. Организаторы надеялись, что на мероприятие придут 100 тыс. человек.


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