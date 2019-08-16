Пригожин назвал отличительную черту «господ либералов»

Продюсер Иосиф Пригожин назвал основные приметы российской либеральной журналистики и отличительную черту «господ либералов».

«Передергивание фраз , навешивание ярлыков, стремление сталкивать лбами людей – приметы нашей либеральной журналистики и их интернет – отпрысков, блогеров всех мастей», – написал Пригожин в своем Instagram.

«Ваша отличительная черта, господа либералы, та, что вы всех противников считаете подлецами. Вы же готовы сжечь все живое и всех, кто, кто с вами не разделяет протестную бучу. Разве это честно?» – отметил Пригожин.

«Лично я не верю никому, кто путем революции рвется к власти. Народ используют как пушечное мясо. Я согласен с тезисом, что власть должна быть для народа, а не наоборот, но категорически против беспорядков. Россия – наш общий дом и душа у нас болит за него не меньше вашего. Я не против митингов, но за то, чтобы мы защищали свои права и интересы, делая это в рамках закона, не доходя до беспредела. Хаос, провокации столкновений только отдаляют от желаемой цели», – подчеркнул продюсер.

«Давайте уважать и слышать друг друга, отстаивать свою точку зрения честно, благородно, не теряя человеческого достоинства», – призвал Пригожин.

Напомним, 14 и 27 июля, а также 3 августа в Москве проходили митинги радикальной оппозиции. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в сотрудников полиции, распыляли газ.

Кроме того, 10 августа в Москве прошел санкционированный властями столицы митинг-концерт в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По данным ГУ МВД, на митинг-концерт пришли 20 тыс. человек, причем жителями столицы оказались меньше трети участников. Организаторы надеялись, что на мероприятие придут 100 тыс. человек.