Родителей командира самолета из Жуковского поблагодарили за воспитание сына

Родителей командира самолета А321, совершившего аварийную посадку в поле после столкновения со стаей чаек, Дамира Юсупова поблагодарили в Сызрани за воспитание сына.

Глава Сызрани Николай Лядин встретился с родителями пилота – Касимом Камиловичем и Мянзилей Абдулхаевной и выразил им благодарность за достойное воспитание сына от себя и от всех жителей города.

«Николай Михайлович вручил родителям Юсупова гравюру, на которой изображен Сызранский кремль с подписью «Дамиру Юсупову за героический профессионализм и гражданский подвиг». Родители Юсупова ответили, что никогда не сомневались в сыне и ничего другого от него и не ожидали», – рассказали в городской администрации РИА «Новости».

Родители Дамира Юсупова также работали в авиации, его отец – гражданский летчик, мать работала на аэродроме.

Президент Владимир Путин присвоил командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и пилоту Георгию Мурзину звание Героев России.

На ваш взгляд Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей: Совершил подвиг

Профессионально сделал свою работу

Им просто повезло



15 августа самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил аварийную посадку в поле кукурузы после столкновения со стаей чаек.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД