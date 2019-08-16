Мужчина в Ростовской области пойдет под суд за убийство 40-летней давности

Жителя Ростовской области будут судить за преступление 40-летней давности. Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 63-летнего мужчины.

«По данным следствия, в июле 1979 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного, находясь на территории второго отделения совхоза № 6 г. Новошахтинска, в ходе ссоры, нанес 7 ножевых ударов сторожу совхоза. В результате полученных телесных повреждений сторож скончался на месте происшествия. Злоумышленник с места происшествия скрылся. Ему заочно было предъявлено обвинение, и он объявлен в федеральный розыск. Расследование уголовного дела было приостановлено», – говорится в сообщении на сайте СУ СК по Ростовской области.

Подозреваемого удалось задержать в июле 2019 года, отмечается, что он изменил свои личные данные и долгое время скрывался в Вологодской области. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее в Забайкалье был задержан подозреваемый в убийстве, который 13 лет скрывался в лесу.