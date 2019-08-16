Жена командира A 321 рассказала о его реакции на звание Героя России

Супруга командира самолета A321 Дамира Юсупова рассказала, как он отреагировал на присвоение звания Героя России.

«Он этого [о присвоении звания Героя России] не знал. Я ему сообщила по телефону. В ответ он просто промолчал», – пояснила Наталья Юсупова, передает РБК.

Она добавила, что рада награждению пилотов.

Напомним, президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам, посадившим в кукурузном поле у Жуковского самолет с 226 пассажирами на борту.

В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле подмосковного аэропорта Жуковский. В оба двигателя взлетавшего лайнера попали чайки, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили воздушное судно на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров, все были эвакуированы.