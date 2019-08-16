Врач назвал простой способ профилактики простудных и вирусных заболеваний

Для профилактики простуд и вирусных заболеваний подходят масла чайного дерева, можжевельника, кедра или хвои, которые лучше наносить на носовой платок, рассказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

«С наступлением холодов и риска простуд эффективно использовать масла эвкалипта, чайного дерева, мирры, можжевельника, кедра, хвои. В их составе есть биологически активные вещества, имеющие способность убивать бактерии и грибки, снижая активность вирусов. Помимо традиционного использования в аромалампах, когда под воздействием нагревания эфирные масла испаряются, насыщая воздух, и добавления их в ванны, полезно пользоваться маслами в периоды риска массового распространения ОРЗ и гриппа на улице и в местах, где много людей. Для этого можно нанести капельку масла на носовой платок и взять его с собой», – рассказал Тяжельников Агентству городских новостей «Москва».

Справиться со стрессом помогут масла иланг-иланга, мяты, розы, бергамота, лаванды и апельсина, так как они обладают расслабляющим и успокаивающим действием.

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