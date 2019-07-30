Врачи назвали самые бесполезные лекарства

Врачи рассказали, какие популярные среди россиян лекарства не только не оказывают никакого положительного эффекта на здоровье, но и могут навредить.

Врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, какие лекарства являются самыми бесполезными и опасными при лечении простуды и ОРВИ, пишет «Вечерняя Москва».

«Самое бесполезное средство – все, что касается иммуномодуляторов и иммуностимуляторов. Потому что на самом деле реальных снижений иммунной системы очень мало, это уже давно доказано», – сказала Добрецова.

По ее словам, также не имеет смысла просто так покупать и пить витамины всем, кроме беременных женщин.

«Из всех витаминов, которые я бы выделила на сегодняшний день и которые могут действительно оказать пользу, это витамин D. Тот, который детям дают по несколько капель с рождения. Именно у этого витамина существует хорошая доказательная база на сегодняшний день. Но тут нужно знать его норму, а для этого надо сдать анализ крови на витамин D», – добавила врач.

Рассказала Добрецова и про применение антибиотиков.

«Антибиотики не панацея, а очень даже вредные вещи. У нас в России, например, много народу их принимает бесконтрольно. Они в широком формате распространены в аптеках, и сейчас врачи столкнулись с серьезной проблемой – резистентностью к ним. Здесь хотелось бы посоветовать людям не покупать их по каждому «чиху». С первого дня употреблять их не надо», – пояснила специалист.