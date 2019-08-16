Эксперт: Назначение Глазьева укрепит авторитет Евразийской экономической комиссии

Назначение Сергея Глазьева министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии продемонстрирует приоритетность этого направления для России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. В настоящий момент Глазьев является советником президента по экономике.

«Высокая компетенция Сергея Глазьева совершенно очевидна. Человек достаточно известный, он, безусловно, обладает серьезными экономическим знаниями и пониманием того, что происходит на пространстве СНГ, а тем более в евразийском пространстве», – отметил президент Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев. «Глазьев – человек, который всегда высказывался за интеграционный процесс. На мой взгляд, новое назначение — это очень разумное назначение», – подчеркнул эксперт.

В пятницу появились сообщения о том, что советник президента Сергей Глазьев будет назначен на пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Комиссия – постоянно действующий орган Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, и, на правах наблюдателя, Молдавия.

Решение о назначении Глазьева будет рассмотрено на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), который пройдет 1 октября в Ереване, сообщает РИА Новости. Но проект решения по кандидатуре уже был одобрен главами правительств ЕАЭС на заседании межправительственного совета организации, которое прошло 9 августа, – уточнил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

По оценке эксперта, совершенно очевидно, что назначение советника президента России на какой-либо новый пост, безусловного повышает значимость данного направления. «Фактически, назначение Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕАЭК, демонстрирует приоритетность Евразийской экономической комиссии для России и символизирует важность этого направления в глазах президента. После назначения Глазьева, авторитет этой организации, несомненно, возрастет», – подчеркнул Григорьев.

Сергей Глазьев – уроженец Запорожья, закончил МГУ, до распада Советского Союза работал в Центральном экономико-математическом институте (ЦЭМИ) Академии наук СССР. Доктор экономических наук, профессор, академик РАН. В 1992-93 годах возглавлял министерство внешних экономических связей России. Избирался депутатом Госдумы трех созывов. Работа в 2008-2012 была посвящена евразийским интеграционным проектам – Глазьев занимал пост заместителя генерального секретаря Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), предшественника нынешнего ЕАЭС.