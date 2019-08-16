Украинского миллиардера в Москве приговорили к девяти годам колонии

Московский городской суд в пятницу назначил девять лет колонии главе украинской металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД), бывшему владельцу ФК «Кубань» Олегу Мкртчану. Кроме того, с бизнесмена взыскана сумма в почти 200 млрд рублей.

Мкртчану назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом 900 тыс. рублей.

«Гражданский иск некоммерческой организации «Фонд промышленных активов» («дочка» ВЭБа) удовлетворить, взыскать с Мкртчана 198 млрд 498 млн 229 тыс. 874 рубля 57 копеек», – передает РИА «Новости» решение судьи Олега Музыченко.

Адвокат ранее сообщал, что бизнесмен подозревается в хищении полученных во Внешэкономбанке кредитов на 2,5 млрд долларов.

Уголовное дело Мкртчана слушалось в закрытом режиме, поскольку дело имеет гриф «совершенно секретно».

В начале 2010-х годов журнал Forbes оценивал состояние Мкртчана в 780 млн долларов, по состоянию на 2012 год он был 13-м по богатству жителем Украины.