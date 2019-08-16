Вооруженное столкновение между Индией и Пакистаном произошло в Кашмире

Четверо военнослужащих ВС Пакистана погибли за прошедшие сутки во время столкновений в спорном регионе Кашмир на границе с Индией, следует из заявления пакистанских военных.

Столкновения, которые начались в четверг, «привели к многочисленным раненым и повреждению укреплений», передает РИА «Новости».

Утверждается, что инициатором перестрелки стала индийская сторона. Жертвами ответного огня со стороны Пакистана стали пятеро бойцов индийской армии. Нью-Дели достоверность этой информации опровергает.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в телефонной беседе с пакистанским коллегой Мехмудом Куреши подчеркнул необходимость деэскалации напряженности с Индией.

Напомним, 5 августа президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. На этом месте планируют создать две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат.

После этого Пакистан понизил уровень дипотношений с Индией и решил обратиться в Совбез ООН.

В Джамму и Кашмире – единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, – активно действуют сепаратисты, которые выступают за его независимость или присоединение к Пакистану.

При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ – армии государств разделяет линия контроля.

Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.