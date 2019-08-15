Большая часть пассажиров аварийного А321 отказалась продолжить полет

Более 150 пассажиров самолета А321, совершившего аварийную посадку в поле, отказались продолжить полет.

«Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщает, 7 пассажиров рейса U6178 вылетели в Симферополь рейсом U6-230 (ручная кладь была им выдана). Багаж будет отправлен следующим ближайшим рейсом. 65 пассажиров с багажом и ручной кладью в данный момент доставлены автобусом в аэропорт Домодедово и отправятся в Крым дополнительным рейсом U6-9105 в 20.25 мск. Остальные пассажиры (154 человека, – прим. ВЗГЛЯД) отказались от дальнейшего перелета, им будет оформлен возврат денежных средств в полном объеме, а также выплачены компенсации», – говорится в Instagram авиакомпании.

Весь багаж уже выгружен с воздушного судна, он будет доставлен в аэропорт и выдан пассажирам. Забытые в салоне во время эвакуации вещи люди смогут опознать по фотографиям на официальном сайте авиакомпании, после чего личные вещи можно будет забрать в камере хранения в аэропорту Жуковский.

На ваш взгляд Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей: Совершил подвиг

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В четверг 15 августа самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Жуковский-Симферополь после взлета столкнулся со стаей птиц. Двигатель воздушного судна загорелся и отвалился.. По последним данным, при ЧП пострадали 74 человека.