Очевидец рассказала о посадке самолета из Жуковского на кукурузное поле

Очевидец жесткой посадки Airbus A321 «Уральских авиалиний» в подмосковном поле Дарья рассказала в СМИ, как произошел инцидент.

«Мы быстро побежали смотреть. И видим, что самолет просто летит: сначала он летел прямо-прямо, а потом резко начал идти вниз. И это было, знаете, такими моментами, рывками», – рассказала Дарья, передает РЕН-ТВ.

Она пояснила, что после посадки вместе со знакомыми на автомобиле направилась к месту происшествия. Им удалось добраться к самолету раньше скорой помощи и полиции, добавила девушка.

«Мы остановились и стали ждать, не решились подойти к самолету. Дождались всех: и полицию, и скорую, реанимацию, спасателей», – отметила Дарья.

Через 10 минут в самолете открылись двери, откуда выбежали люди.

«Мы посадили в машину детей двоих – они замерзли, уже видно было. Все грязные выбегали, кто-то без ботинок», – заключила девушка.

Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, после взлета столкнулся со стаей чаек, двигатель загорелся и отвалился. Пилоты сумели посадить самолет на кукурузное поле и избежать жертв. За медицинской помощью обращались 74 человека.

Сообщалось, что птицы, с которыми столкнулся самолет, обитали на расположенной рядом свалке.