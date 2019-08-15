Второй пилот самолета из Жуковского рассказал подробности посадки в поле

Георгий Мурзин, второй пилот лайнера A321, севшего в кукурузном поле после взлета из подмосковного аэропорта Жуковский, рассказал подробности аварийного приземления.

Мурзин рассказал, что «после взлета попала птица в двигатель, левый двигатель сразу заглох». Затем «и во второй двигатель тоже попала (птица), обороты работали нестабильно, тяги не хватало, высота плавно падала».

В результате «приземлились в поле», управление взял командир, передает Рен-ТВ.

Отмечается, что Мурзину 23 года. На работу его приняли в 2018 году, его общий налет составляет 600 часов. У командира воздушного судна Дамира Юсупова – более трех тысяч часов, передает РИА «Новости».

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Утром в четверг самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Жуковский – Симферополь. После отрыва от ВПП самолет столкнулся со стаей чаек, которые, как выяснилось, обитали на расположенной рядом свалке.

Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и члены экипажа выжили. Пострадали 23 человека.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал героями экипаж самолета А321. Заслуженный летчик СССР Олег Смирнов также заявил, что командир самолета совершил чудо.

В Кремле пообещали наградить спасших жизни людей под Жуковским летчиков.

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