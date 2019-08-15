Жена пилота А321 рассказала о звонке мужа после аварийной посадки возле Жуковского

Командир самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» 41-летний Дамир Юсупов после совершения аварийной посадки в кукурузном поле в Подмосковье позвонил жене Наталье.

Первые слова летчика в ходе телефонного разговора были: «Любимая, привет! Все хорошо, все живы».

«Дамир позвонил мне в 8.40, когда у него появилась возможность (посадка произошла примерно в 8.20 по уральскому времени). Я всегда за него переживаю, но не считаю героем – считаю его хорошим человеком и мужем», – рассказала Ura.ru жена летчика.

Она уточнила, что ее супруг стал пилотом в уже сознательном возрасте, в 33 года. «Это его второе образование. До сих пор не могу поверить в происходящее. Мне кажется, это сон какой-то», – добавила женщина.

Наталья Юсупова отметила, что все равно будет отпускать мужа в полеты. «Это его мечта, его выбор. Страшно, хотя мы познакомились в полете. Летели одним рейсом и его место оказалось рядом с моим», – добавила она.

У летчика двое детей, младшему из них три года. Старшей дочери семь лет, она сказала, что гордится папой.

В четверг утром самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. После отрыва от ВВП самолет столкнулся со стаей чаек, которые, как выяснилось позднее, обитали на местной свалке. Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и члены экипажа выжили. Пострадали 23 человека.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал героями экипаж самолета А321, который посадил самолет с горящими двигателями в кукурузном поле возле Жуковского. Заслуженный летчик СССР Олег Смирнов также заявил, что командир самолета совершил чудо.