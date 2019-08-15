Черные ящики севшего в поле рядом с Жуковским самолета не пострадали

Черные ящики самолета «Уральских авиалиний» А321 после аварийной посадки в поле возле подмосковного аэропорта Жуковский не пострадали, они будут переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК), сообщил официальный представитель Росавиации.

В Росавиации сообщили, что «черные ящики А321 после аварийной посадки под Москвой не пострадали и будут переданы в МАК», передает ТАСС.

В МАК сообщили, что для расследования ЧП с самолетом «Уральских авиалиний» создана специальная комиссия. Отмечается, что «происшествие квалифицируется как катастрофа».

Специалисты МАК уже выехали на место для осмотра самолета.

Напомним, самолет А321 выполнял рейс по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

После отрыва от взлетно-посадочной полосы воздушное судно столкнулось со стаей чаек, которые, как стало известно после, обитали на местной свалке.

Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и члены экипажа выжили. Пострадали 23 человека.

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