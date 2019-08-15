Пассажиры сняли видео жесткой посадки самолета в поле возле Жуковского

В социальных сетях появились видеозаписи жесткой посадки самолета Airbus A-321 в районе аэропорта Жуковский, в результате которой пострадали 23 человека.

На записи, сделанной в салоне самолета, видно, как воздушное судно снижается и приземляется в поле.

Кроме того, СМИ публикуют момент попадания чаек в двигатель самолета.

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Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек. Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и члены экипажа выжили. Пострадали 23 человека.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал героями экипаж самолета А321, который посадил самолет с горящими двигателями на кукурузном поле возле Жуковского.

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