Зюганов заявил об атаке на стабильность в Москве

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов охарактеризовал сложившуюся ситуацию с выборами в Мосгордуму как атаку на стабильность в Москве и России в целом.

«Стабильность держится на стабильности экономики и на стабильности в Москве и Ленинграде-Питере. Мы сейчас видим, что все эти три элемента подвергаются жесткой атаке», – передает его слова Regnum.

Он добавил, что «есть силы, которые навязывают (России) вариант 90-х годов». Зюганов напомнил, что это были «лихие 90-е», когда «убили 80 тыс. предприятий, пустили по миру богатейшую страну, которая входила в тройку самых умных, безопасных и читающих».

Зюганов также раскритиковал лозунги, которые держали «нормальные с виду ребята» на концерте-митинге в Москве 10 августа, в частности – «Крым не наш», за которым председатель КПРФ увидел призыв к дестабилизации ситуации на полуострове и превращении его в новое Косово.

«Там стоял человек и раздавал эти плакаты», – сообщил Зюганов.

Комментируя лозунг «Я за полную свободу» одного из участников акции, Зюганов заявил: «Я тоже за свободу. Но когда свободу диктуют жулики, проходимцы и мерзавцы, у вас никакой свободы не будет!».

Он выразил уверенность, что участников акций в Москве «просто вводят в заблуждение».

«Ельцин (тоже) всем обещал гласность, свободу, демократию, «за 500 дней вы будете процветать и две «Волги» получите в придачу. Что получилось? Второй раз нет никакого смысла наступать на эти грабли», – сказал Геннадий Зюганов.

Председатель КПРФ также согласился с тем, что на примере ситуации в Москве очевидно иностранное вмешательство во внутренние дела России. Он, в частности, осудил высказывания конгрессмена Стени Хойера в поддержку организаторов незаконных митингов, напомнив, что этот американский политик – «главный инициатор санкций» в отношении России.

«Он нас осуждал за все на свете: и за Крым, и за Чечню, и за Сирию, и за Прибалтику, и за Сербию», – сказал Зюганов.

По его словам, зарубежные страны «платят сумасшедшие деньги и готовы снова бросить нас в пучину 90-х». Зюганов поддержал формирование в Госдуме комиссии по расследованию «вмешательства тех, кто хотел бы поджечь нашу страну».

Зюганов также осуждает «режиссеров» таких акций, использующих недовольство граждан в своих интересах. «Я не хочу, чтобы это недовольство режиссировали те, кто убивал мою страну, а я их знаю поименно», – передает ТАСС слова лидера КПРФ.

Зюганов отметил, что призыв выйти на митинг и выразить свою позицию должен сопровождаться готовностью организовать такое мероприятие должным образом. «Я считаю, что любое такое мероприятие должно быть хорошо продумано, а интересы граждан – защищены», – заключил он.

Ранее Зюганов назвал незаконные митинги и шествия в Москве «оскалом оранжевой проказы», призвав молодежь воздержаться от участия в них.

Напомним, незарегистрированные кандидаты, в поддержку которых устраивали несогласованные акции и беспорядки в Москве, пытались обжаловать решение избирательных комиссий об отказе в регистрации их как кандидатов, однако в большинстве случаев инстанции поддержали действия избиркомов.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев говорил, что наличие недостоверных подписей является главной причиной для отказа в регистрации практически для всех кандидатов в Мосгордуму.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. ЦИК отказал в удовлетворении жалоб незарегистрированных кандидатов Константина Лисицы, Александра Руденко, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь и Елены Русаковой на решение Мосгоризбиркома об отказе в их регистрации. Сергей Митрохин добился регистрации на выборах.

У многих из кандидатов в подписных листах обнаружилось множество «мертвых душ». В частности, за кандидата в депутаты Ивана Кульнева «подписались» 70 умерших человек.

Эксперты отмечали, что незарегистрированные кандидаты показали крайне низкое качество сбора подписей.