Политолог: Большая часть участников митинга-концерта пришла посмотреть на Оксимирона

Число реально заинтересованных в выборах в Мосгордуму человек на митинге-концерте в Москве не превышало четырех-пяти тысяч, считает политолог Павел Данилин.

«Я полагаю, что число участников (митинга-концерта) было повыше (чем 20 тысяч). Ближе к 35 или 40. Из этих людей чуть больше половины были москвичами. Кто-то из них поставил свою подпись, которая была по той или иной причине признана недействительной, и вышел доказывать, что он сам подписывался. Кто-то участвовал в кампании в качестве агитатора, кто-то просто вышел протестовать. Думаю, что это незначительная часть, а большая часть пришла просто на концерт – посмотреть на Оксимирона, посмотреть на Дудя. В этом контексте думаю, что людей, которые были прямо заинтересованы в Мосгордуме, а не пришли протестовать против власти как таковой, вряд ли было больше четырех–пяти тысяч человек», – приводит его слова «ФедералПресс».

Он также отметил, что «все кандидаты независимые», важно понять, от чего они не зависимые.

«ЦИК уже рассматривал достаточное количество жалоб, и по целому ряду (в частности, по Соболь) уже было вынесено решение о том, что претензии к Мосгоризбиркому, к территориальным избирательным комиссиям являются необоснованными. Качество сбора подписей крайне низкое. Нарушений достаточно, и нарушений такого рода, которые не позволяют зарегистрировать кандидатов», – сказал он.

10 августа в Москве прошел санкционированный властями столицы митинг-концерт в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

По данным ГУ МВД, на митинг-концерт пришли 20 тыс. человек, жителями столицы из них оказались меньше трети участников. Организаторы надеялись, что на митинг-концерт придут 100 тыс. человек.