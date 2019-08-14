Сегвеи и электровелосипеды предложили внести в ПДД

Депутат Госдумы Ярослав Нилов направил запросы министру транспорта Евгению Дитриху и главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением обновить ПДД с учетом использования электробайков, гироскутеров и сегвеев в качестве средств передвижения.

По мнению депутата, в последнее время среди водителей транспортных средств растет напряженность и недовольство, связанное с тем, что «различные коммерческие организации и частные лица стали использовать для передвижения в качестве транспортных средств современные устройства, работающие на аккумуляторных батареях: электробайки, электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, мини-сегвеи, моноколеса и прочие», передает РИА «Новости».

По мнению Нилова Нилов, их нахождение на проезжей части на сегодня правилами дорожного движения не урегулированы, а при их выезде на проезжую часть создаются ситуации, угрожающие здоровью, жизни и безопасности как самих пользователей и остальных участников дорожного движения.

«В связи с вышеизложенным прошу вас дать поручение изучить складывающуюся практику в целях дальнейшего принятия необходимых решений. Полагаю, что правила использования подобных устройств для передвижения по автомобильным дорогам необходимо закрепить в ПДД наряду с такими транспортными средствами, как велосипеды, мопеды, мотороллеры, для недопущения аварийных ситуаций», – отмечает депутат.

Напомним, в конце июня по итогам Госсовета газета ВЗГЛЯД писала, как избавиться от бед на дорогах.

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