Женщина бросила дочь в кафе на Кубани с запиской «найдите новых родителей»

В Краснодарском крае женщина оставила дочь в игровой комнате кафе, в карман ее одежды мать положила записку «найдите ребенку новых родителей».

Женщина привела дочь в пиццерию и оставила в игровой комнате, спустя полчаса она не вернулась. Сотрудники заведения обратились в правоохранительные органы.

«Приехали сотрудники МВД, открыли пакетик. В пакетике лежала записка, что девочку зовут Жанна, если не ошибаюсь, что ей четыре года, дата рождения. Сама девочка, не сказал бы, что особо разговорчивая, но довольно-таки спокойная, улыбчивая, никаких истерик, ничего такого не было», - рассказал менеджер кафе Владимир Астафьев Первому каналу.

В записке мать попросила не отдавать девочку в детдом, а подыскать ей новую семью. Женщина, оставившая ребенка, попала на записи камер видеонаблюдения. Сотрудники полиции разыскали мать девочки, ей оказалась 35-летняя жительница Республики Адыгея. В отношении женщины проводится проверка, ребенок был передан в медучреждение.

Следственный комитет выясняет обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В мае мать оставила двоих маленьких детей в подмосковном хостеле.