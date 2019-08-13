Впервые в истории группа заключенных совершила хадж

Группа заключенных саудовских тюрем впервые в истории совершила хадж (паломничество) к святым местам в городах Мекка и Медина.

Как сообщил новостной портал «Ар-Руйя», цитируя заявление представителя главного управления пенитенциарных учреждений королевства, «в нынешнем году 50 заключенных впервые смогли совершить паломничество в период отбывания наказания за совершенные ими ранее преступления», передает ТАСС.

Группа заключенных, согласно канонам ислама, во время паломничества ничем не отличалась от остальных пилигримов, у святых для мусульман мест все они были одеты в традиционные для такого случая белые одежды. Кроме того, за ними не следили и не приставили надзирателей. Паломников сопровождали лишь 32 родственника.

Основной целью данной программы являлось «приобщение к повседневной жизни и предварительная социализация заключенных перед завершением сроков их тюремного заключения».

После совершения хаджа все арестанты вернулись в места лишения свободы.

Напомним, в мае Саудовская Аравия де-факто признала жителей Крыма гражданами России, позволив проживающим на полуострове мусульманам получить визы в саудовском посольстве в Москве для посещения священных мест в Мекке и Медине.