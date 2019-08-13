Анонсирована встреча Путина со строителями трассы «Таврида»

Президент Владимир Путин во вторник в Крыму встретится с подрядчиками строительства трассы «Таврида», также посетит открытие фестиваля «Опера в Херсонесе», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня президент работает в Крыму. Путин позанимается вопросами дорожного строительства. Он встретится с подрядчиками, которые ведут строительство одного из крупнейших дорожных проектов – дороги Керчь-Феодосия-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, то есть дороги «Таврида», – передает слова Пескова ТАСС.

Он уточнил, что Путин собирается детально ознакомиться с ходом строительства и выяснить, есть ли проблемы и выполняются ли работы в срок.

Кроме того, Путин должен встретиться с вице-премьером Ольгой Голодец, она расскажет о подготовке к строительству культурно-образовательного комплекса в Севастополе.

«Вы знаете, это один из федеральных комплексов, всего проект охватывает четыре центра. Это Владивосток, Калининград, Севастополь и Кемерово», – напомнил представитель Кремля.

Он заявил, что эти проекты направлены на укрепление единства культурного пространства страны, и Севастополь чрезвычайно важен с точки зрения комплексной реализации этой идеи.

Вечером Путин посмотрит балет «Спартак» в государственном музее-заповеднике «Херсонес-Таврический».

«Там проходит международный фестиваль оперы и балета, масштабный мультикультурный проект», – сообщил Песков.

Напомним, Путин приезжал в Крым в конце прошлой недели, после чего МИД Украины в очередной раз выразил протест Москве. В Госдуме назвали это заявление работой «на мусорную корзину».