Мосгорсуд подтвердил арест главы штаба незарегистрированного кандидата Жданова

Мосгорсуд подтвердил административный арест Бориса Золотаревского, начальника штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова. Его арестовали на 30 суток за повторное нарушение порядка организации митингов.

Золотаревского задержали в субботу в связи с его призывами к «мирным прогулкам» по Москве после согласованного митинга на проспекте Сахарова. Тверской суд в понедельник назначил ему 30 суток административного ареста, передает РИА «Новости».

«Оставить решение Тверского суда без изменения, жалобу адвоката – без удовлетворения», – принял решение судья Мосгорсуда.

Золотаревский в апелляции заявлял о нарушении его прав при вынесении постановления об аресте – он якобы не смог донести до судьи свою позицию.

По данным полиции, всего за попытку организовать несанкционированное шествие в субботу были задержаны 136 человек.

Ранее во вторник в Кремле заявили, что несоразмерное применение силы стражами порядка абсолютно недопустимо, но жесткие действия для пресечения беспорядков оправданы.

Несогласованные акции состоялись в столице 14 и 27 июля, а также 3 августа. Они сопровождались беспорядками – участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции, распыляли газ. Было возбуждено несколько уголовных дел.

10 августа в Москве прошел санкционированный властями столицы митинг-концерт в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, после которого отдельные участники митинга попытались организовать несогласованное шествие.

По данным ГУ МВД, на митинг-концерт пришли 20 тыс. человек, жителями столицы оказались меньше трети участников. Организаторы надеялись, что на митинг-концерт придут 100 тыс. человек.