Кремль поддержал жесткие действия полиции во время массовых беспорядков в Москве

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Кому выгодно холодное лето в России

Лето в Москве прошло под знаком желтого дождевикаФото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС
Погода этим летом не балует жителей центральных регионов. Жара оказалась недолгим явлением, а июль больше напоминал начало осени, чем разгар лета. Это заставило продавцов мороженого и солнцезащитных очков подсчитывать убытки. Но есть и те, кто благодаря прохладному лету в разы взвинтил продажи. Подробности...
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Хабаровск хочет сравняться с Москвой и Петербургом

Руководство Хабаровска ставит перед собой масштабные задачиФото: Владимир Саяпин/ТАСС
В Хабаровске хотят претендовать на статус еще одного, четвертого по счету, города федерального значения в России. Если мэр города Сергей Кравчук и его команда потенциальных муниципальных и краевых депутатов смогут доказать жизнеспособность этой идеи, то вслед за Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем отдельным субъектом Российской Федерации может стать и Хабаровск.  Подробности...
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Трагедию на секретном полигоне спровоцировал ряд совпадений

Изотопные источники питания сейчас используются в космонавтикеФото: Finnmark region government
Выясняются все новые подробности трагического инцидента на секретном полигоне Нёнокса в Архангельской области. Стало известно, что помимо военнослужащих, жертвами взрыва двигательной установки стали и сотрудники корпорации «Росатом». Почему об их гибели стало известно только сейчас и чем занимались на полигоне сотрудники атомной корпорации? Подробности...
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Британскую королеву вынуждают вмешаться в политику

Борис Джонсон на приеме у королевы Елизаветы ВторойФото: Victoria Jones/PA Wire/PA Images/ТАСС
Британская королева может вмешаться в процесс выхода страны из Евросоюза. Сейчас ее к этому активно подталкивают – об этом пишет английская пресса и открыто говорят лейбористы. Якобы разработаны несколько сценариев, которые не дадут Джонсону провести Брексит. У королевы есть все полномочия помешать премьер-министру осуществить его планы, но пойдет ли она на это? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Смысл гитлеровской геополитики и причины войны

Олег Пленков, Профессор, доктор исторических наук
Именно имперские, а не идеологические задачи предопределили для Гитлера главное направление экспансии – Советский Союз; следовательно, не «еврейско-большевистский» характер Советского Союза был причиной установки на войну против России. Подробности...
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Наше освободительное движение – это клон Майдана

Сергей Худиев, публицист, богослов
Причина, по которой наши «освободители» не хотят вспоминать даже самое недавнее прошлое, очень простая. Обещания и надежды, которые внушает освободительная идеология, никогда не сбываются. Вернее, сбываются с точностью до наоборот. Подробности...
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Ответ на вопрос с той стороны баррикад

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нормальному рабочему и прочему самозанятому или даже государственному человеку в России и в голову не придет начинать свое утро с Путина. Но одержимость этих хипстеров, которые называют себя городской интеллигенцией, Путиным просто страшит. Подробности...
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          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

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          • у меня нет долгов

          С какой целью вы ездите на дачу?
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          • У меня нет дачи

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              Кремль поддержал жесткие действия полиции во время массовых беспорядков в Москве

                 13 августа 2019, 13:24
              Фото: Михаил Метцель/ТАСС
              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати  •
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              Несоразмерное применение силы стражами порядка абсолютно недопустимо, но жесткие действия для пресечения беспорядков оправданны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя применение силы правоохранителями в ходе акций в Москве.

              «Мы считаем, первое – абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти. И считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков. В случае появления каких-то судебных исков мы считаем, что эти иски должны расследоваться необходимым образом и затем должны рассматриваться в суде», – сказал Песков, отвечая на вопрос о действиях полиции во время несанкционированных акций в Москве.

              При этом в Кремле считают неправомерным руководствоваться эмоциями при определении правомерности любых действий, включая силовиков. «Мы с вами не можем и не должны руководствоваться эмоциями, поэтому использовать фразы «неправомерное применение силы», «неправомерное отстранение от выборов», «неправомерные аресты», это может делать или только ведомство, которое это делает по итогам служебной проверки, или устанавливает суд. Мы с вами это делать не можем и не имеем на это право», – сказал Песков, отвечая на вопрос о правомерности действий силовиков на протестных акциях в Москве.

              Он призвал дождаться соответствующих вердиктов, «которые охарактеризуют то, что происходило».

              Ранее в Сети появилось видео, на котором двое полицейских задерживают девушку после согласованной акции 10 августа, один из них бьет ее кулаком в живот. Медики зафиксировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму. Девушка попросила возбудить дело против сотрудника полиции по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств».

              Песков также заявил, что президент России Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве. «Президент, разумеется, обращает внимание на происходящее... Но вы знаете, что в России ежедневно происходит огромное количество событий, которые являются, естественно, вопросами для внимания президента. И совсем не по каждому ему надо высказывать свою точку зрения», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

              Он также отметил, что в Кремле обращают внимание на все материалы, которые появляются, «где совершенно очевидно запечатлены случаи, по факту которых, кстати, ведется внутреннее расследование, служебное, внутренняя проверка». Он также указал на материалы, «которые фиксируют неповиновение и, более того, агрессию к сотрудникам органов правопорядка, что также является недопустимым».

              «Но еще раз повторяю, администрация президента не может и не должна выносить каких-то вердиктов на этот счет, это не прерогатива Кремля. Единственный, кто вправе выносить решения, это суд. После соответствующего следствия», – уточнил Песков.

              По его словам, в Кремле считают, что в Москве имели место как законные согласованные в установленном порядке акции, так и попытки организации беспорядков.

              «Здесь нужно четко дифференцировать: легитимная, согласованная заранее в установленном порядке акция того или иного характера, а также действия, которые, наверное, подпадают под попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки, это совершенно разные явления. Вы знаете, что имело место и то и другое – я имею в виду, имела место и согласованная акция, и попытки организации общественных беспорядков», – сказал Песков в ответ на вопрос о том, считают ли в Кремле правомерным преследование участников недавних протестных акций в столице по статье о массовых беспорядках.

              «В данном случае правоохранительные органы выполняют свои обязанности, естественно, делают все, что необходимо для пресечения подобных нелегитимных попыток, а также для организации и обеспечения безопасности в ходе легитимных согласованных акций», – добавил представитель Кремля.

              На просьбу уточнить, следует ли из этого, что несогласованный митинг, по мнению Кремля, можно квалифицировать как массовые беспорядки, он отметил: «если это приобретает форму массовых беспорядков, то да».

              На вопрос о том, расценивают ли в Кремле московские акции протеста как нечто из ряда вон выходящее, пресс-секретарь российского лидера ответил: «Безусловно, нет». «Мы не согласны с теми многими, которые называют происходящее политическим кризисом», – добавил Песков.

              Он уточнил, что протесты происходят во многих странах мира, они вызваны конкретными вопросами. «В европейских столицах, во всем мире происходят акции протеста, иногда эти акции имеют смешанный характер – такой протестно-гулятельно-развлекательный характер. Тоже такие симбиозы встречаются, поэтому здесь нужно достаточно адекватно оценивать происходящее», – отметил Песков.

              Говоря о выборах, представитель Кремля напомнил, что «любой кандидат в депутаты, получив отказ, правомочен обратиться в суд и оспорить решение избирательной комиссии. Законом есть предусмотренная процедура и здесь все абсолютно четко, здесь нет никакой двусмысленности».

              Песков также подчеркнул, что обсуждение переноса или отмены выборов – это вопрос ЦИК. «Мне не известно о том, чтобы этот вопрос рассматривался. Все-таки это вопрос Центральной избирательной комиссии», – сказал Песков.

              Незаконные акции состоялись в столице 14 и 27 июля, а также 3 августа. При этом провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве 27 июля. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. По итогам беспорядков возбуждено несколько уголовных дел. Позже были названы убытки от несогласованных акций в центре Москвы.

              10 августа в Москве прошел санкционированный властями столицы митинг-концерт в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По данным ГУ МВД, на митинг-концерт пришли 20 тыс. человек, причем жителями столицы оказались меньше трети участников. Организаторы мероприятия надеялись, что на митинг-концерт придут 100 тыс. человек.


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