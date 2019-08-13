Кремль поддержал жесткие действия полиции во время массовых беспорядков в Москве

Несоразмерное применение силы стражами порядка абсолютно недопустимо, но жесткие действия для пресечения беспорядков оправданны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя применение силы правоохранителями в ходе акций в Москве.

«Мы считаем, первое – абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти. И считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков. В случае появления каких-то судебных исков мы считаем, что эти иски должны расследоваться необходимым образом и затем должны рассматриваться в суде», – сказал Песков, отвечая на вопрос о действиях полиции во время несанкционированных акций в Москве.

При этом в Кремле считают неправомерным руководствоваться эмоциями при определении правомерности любых действий, включая силовиков. «Мы с вами не можем и не должны руководствоваться эмоциями, поэтому использовать фразы «неправомерное применение силы», «неправомерное отстранение от выборов», «неправомерные аресты», это может делать или только ведомство, которое это делает по итогам служебной проверки, или устанавливает суд. Мы с вами это делать не можем и не имеем на это право», – сказал Песков, отвечая на вопрос о правомерности действий силовиков на протестных акциях в Москве.

Он призвал дождаться соответствующих вердиктов, «которые охарактеризуют то, что происходило».

Ранее в Сети появилось видео, на котором двое полицейских задерживают девушку после согласованной акции 10 августа, один из них бьет ее кулаком в живот. Медики зафиксировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму. Девушка попросила возбудить дело против сотрудника полиции по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств».

Песков также заявил, что президент России Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве. «Президент, разумеется, обращает внимание на происходящее... Но вы знаете, что в России ежедневно происходит огромное количество событий, которые являются, естественно, вопросами для внимания президента. И совсем не по каждому ему надо высказывать свою точку зрения», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что в Кремле обращают внимание на все материалы, которые появляются, «где совершенно очевидно запечатлены случаи, по факту которых, кстати, ведется внутреннее расследование, служебное, внутренняя проверка». Он также указал на материалы, «которые фиксируют неповиновение и, более того, агрессию к сотрудникам органов правопорядка, что также является недопустимым».

«Но еще раз повторяю, администрация президента не может и не должна выносить каких-то вердиктов на этот счет, это не прерогатива Кремля. Единственный, кто вправе выносить решения, это суд. После соответствующего следствия», – уточнил Песков.

По его словам, в Кремле считают, что в Москве имели место как законные согласованные в установленном порядке акции, так и попытки организации беспорядков.

«Здесь нужно четко дифференцировать: легитимная, согласованная заранее в установленном порядке акция того или иного характера, а также действия, которые, наверное, подпадают под попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки, это совершенно разные явления. Вы знаете, что имело место и то и другое – я имею в виду, имела место и согласованная акция, и попытки организации общественных беспорядков», – сказал Песков в ответ на вопрос о том, считают ли в Кремле правомерным преследование участников недавних протестных акций в столице по статье о массовых беспорядках.

«В данном случае правоохранительные органы выполняют свои обязанности, естественно, делают все, что необходимо для пресечения подобных нелегитимных попыток, а также для организации и обеспечения безопасности в ходе легитимных согласованных акций», – добавил представитель Кремля.

На просьбу уточнить, следует ли из этого, что несогласованный митинг, по мнению Кремля, можно квалифицировать как массовые беспорядки, он отметил: «если это приобретает форму массовых беспорядков, то да».

На вопрос о том, расценивают ли в Кремле московские акции протеста как нечто из ряда вон выходящее, пресс-секретарь российского лидера ответил: «Безусловно, нет». «Мы не согласны с теми многими, которые называют происходящее политическим кризисом», – добавил Песков.

Он уточнил, что протесты происходят во многих странах мира, они вызваны конкретными вопросами. «В европейских столицах, во всем мире происходят акции протеста, иногда эти акции имеют смешанный характер – такой протестно-гулятельно-развлекательный характер. Тоже такие симбиозы встречаются, поэтому здесь нужно достаточно адекватно оценивать происходящее», – отметил Песков.

Говоря о выборах, представитель Кремля напомнил, что «любой кандидат в депутаты, получив отказ, правомочен обратиться в суд и оспорить решение избирательной комиссии. Законом есть предусмотренная процедура и здесь все абсолютно четко, здесь нет никакой двусмысленности».

Песков также подчеркнул, что обсуждение переноса или отмены выборов – это вопрос ЦИК. «Мне не известно о том, чтобы этот вопрос рассматривался. Все-таки это вопрос Центральной избирательной комиссии», – сказал Песков.

Незаконные акции состоялись в столице 14 и 27 июля, а также 3 августа. При этом провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве 27 июля. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. По итогам беспорядков возбуждено несколько уголовных дел. Позже были названы убытки от несогласованных акций в центре Москвы.

10 августа в Москве прошел санкционированный властями столицы митинг-концерт в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По данным ГУ МВД, на митинг-концерт пришли 20 тыс. человек, причем жителями столицы оказались меньше трети участников. Организаторы мероприятия надеялись, что на митинг-концерт придут 100 тыс. человек.