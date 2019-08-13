Доказана «доработка» салютов в Белоруссии перед взрывом

Использованные в Белоруссии на праздновании Дня независимости салюты были с истекшим сроком годности, часть из них была подвергнута механической «доработке» перед залпом, заявил глава Следственного комитета страны Иван Носкевич.

«Расследование показало, что основной версией являются некачественные заряды фейерверочных изделий, которые эксплуатировались при проведении салюта. Часть из них, как уже известно, была с истекшим сроком годности, часть подвергалась механической «доработке» перед заряжанием. Это доказано в ходе следствия», – цитирует Носкевича БелТА.

Руководитель ведомства подчеркнул, что назначены несколько исследований, которые проводит государственный комитет судебных экспертиз, национальная академия наук и специализированные предприятия.

«Они должны нам дать ответ: находятся ли в прямой причинной связи некачественный характер этих изделий, а также механическое воздействие на них, со взрывами, которые произошли во время салюта. По мнению следствия, такая связь есть. Но мы не вправе без заключения экспертизы делать выводы», – подчеркнул Носкевич.

Он добавил, что во время экспертиз будет проведен следственный эксперимент, в ходе которого фейерверки испытают в разных условиях, после чего эксперты вынесут окончательное заключение.

Напомним, 3 июля во время салюта в Минске в честь Дня независимости Белоруссии получили травмы из-за разлета осколков не менее 10 граждан, погибла женщина. Использовавшиеся на салюте в Минске фейерверочные изделия были приобретены у российской компании, из-за чего правоохранители задержали двух представителей предприятия-поставщика.

В минобороны Белоруссии заявили, что возможной причиной могли быть некачественные снаряды пиротехники. В рамках уголовного дела о взрывах на салюте в Минске в День независимости обвинение предъявлено двоим гражданам России.