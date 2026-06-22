«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.25 комментариев
Власти Запорожской области предупредили о заминированных купюрах
В Запорожской области нашли заминированные купюры
Скрученные денежные купюры с заминированной начинкой стали находить на улицах Михайловка в Запорожской области, о чем сообщили в администрации Михайловского района.
«В Михайловке обнаружили заминированные денежные купюры. Уважаемые родители! Просим вас немедленно провести беседу с детьми! Такие находки могут оказаться взрывными устройствами, которые срабатывают при попытке поднять их», – сказано в Telegram-канале администрации.
Там призвали объяснить детям основы безопасности, согласно которым подобные находки стоит обходить, избегать любого касания и срочно сообщить взрослым или специальным службам.
В сообщении напомнили, как в 2025 году в подмосковном Красногорске ребенок лишился пальцев из-за замаскированного под купюру взрывного устройства.
Как писал газета ВЗГЛЯД, в мае украинские БПЛА повредили амбулаторию Токмакской центральной районной больницы. ВСУ 19 июня нанесли удар по больнице в Запорожской области. При атаке БПЛА ВСУ на Запорожскую область повреждения получил рейсовый автобус.