По делу о взрывах на салюте в Минске обвинили двоих россиян

Обвинение в рамках уголовного дела о взрывах на салюте в Минске в День независимости предъявлено двоим гражданам России, сообщили в российском посольстве в Белоруссии.

«Обвинение (обоим россиянам, которые проходят по этому делу) предъявлено, следственные действия продолжаются. Обвинение предъявлено в пятницу», – отметил сотрудник дипмиссии, передает РИА «Новости».

В пресс-службе Следственного комитета республики пока не подтвердили эту информацию, отметив, что «расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

Напомним, 3 июля во время салюта в Минске в честь Дня независимости Белоруссии получили травмы из-за разлета осколков не менее 10 граждан, погибла женщина. Использовавшиеся на салюте в Минске фейерверочные изделия были приобретены у российской компании, из-за чего правоохранители задержали двух представителей предприятия-поставщика.

В минобороны Белоруссии заявили, что возможной причиной могли быть некачественные снаряды пиротехники.