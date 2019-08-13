«Лента» заявила о поступившей угрозе отравить продукты в магазинах

Торговая сеть «Лента» обратилась в полицию после получения видеообращения с требованием выплатить деньги под угрозой отравить товары в магазинах сети, сообщили в компании.

«По факту обращения подано заявление в полицию», – передает РИА «Новости» сообщение сотрудницы компании.

При этом сумма, которую вымогал злоумышленник не уточнялась.

«Сумма озвучена в видеообращении, видео передано в полицию по месту поступления угроз», – отметила представитель «Ленты».

Она отметила, что проверить все товары в торговой сети очень трудно, так как у компании более 3,5 тыс. поставщиков и 380 магазинов в России.

По информации интернет-издания «Фонтанка», накануне днем на электронную почту колл-центра «Ленты» с адреса tossitissot@gmail.com поступило видеообращение. Неизвестный предложил сети перевести 500 тыс. долларов в биткоинах, иначе реализуемые ретейлером товары будут отравлены.

Сообщается также, что платить «Лента» отказалась.