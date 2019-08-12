Тяжелобольной ребенок на три месяца остался без лекарств из-за саратовских чиновников

Прокуратура проведет проверку в связи с жалобой жительницы города Балаково Саратовской области, которая не может получить льготный препарат для больного ребенка с мая, так как власти не закупают необходимое лекарство, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Жительница Балаково Анастасия Ламзова сообщила в соцсетях, что не может получить для пятилетнего сына льготный противосудорожный препарат «Этосуксимид» («Суксилеп») с мая. Она выяснила, что этот препарат просто не был закуплен региональным минздравом – чиновники сообщили ей, что ведомство неоднократно запрашивало у поставщиков «Этосуксимида» коммерческие предложения, но не получило ответы. Глава Балаково Роман Ирисов после жалобы женщины пообещал обратиться в прокуратуру, передает РИА «Новости».

«Прокуратура проведет проверку по сообщению о нарушении права несовершеннолетнего пациента на льготное лекарственное обеспечение», – заявили в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, в ходе прямой линии 20 июня президенту Владимиру Путину пожаловались на ситуацию с льготным лекарственным обеспечением в Саратовской области. Тогда сообщалось, что следственное управление СК по региону начало доследственную проверку информации о непоступлении лекарств в аптечные сети.

Президент в ходе прямой линии сообщил, что, согласно данным проверки, склады в регионе завалены лекарствами, которые не поступают к потребителям.

После этого следствие возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц областного минздрава и лечебных учреждений региона.