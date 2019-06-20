СК начал проверку по лекарствам в Саратовской области после обращения к Путину

Следственное управление СК по Саратовской области начало доследственную проверку информации о непоступлении лекарств в аптечные сети.

В ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным поступили сведения о том, что на складах в Саратовской области есть лекарства, которые не доходят в аптечную сеть и к потребителям.

Следственные органы начали доследственную проверку по этим сведениям, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В ходе проверки будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователям предстоит установить причины, повлекшие возникновение проблемы, а также дать юридическую оценку действиям (бездействию) лиц, которые обязаны обеспечить своевременность и достаточность медикаментов, поступающих в аптечную сеть. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.

Напомним, президент в ходе прямой линии сообщил, что, согласно данным проверки, склады завалены лекарствами, которые не поступают к потребителям. «Здесь, наверное, много причин, но руководителям регионов я хотел бы сказать это особо: они должны понимать, в чем и где находятся приоритеты», – сказал Путин.