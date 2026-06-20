Чернышенко педложил включить мероприятия ВОИР в программы школ и вузов

Tекст: Елизавета Шишкова

Во время учредительного съезда Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов в Москве вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости теснее связать систему образования с изобретательской деятельностью, передает РИА «Новости».

«Необходимо интегрировать мероприятия ВОИР в образовательные программы на всех уровнях: это школы, колледжи, вузы», – сказал он.

Чиновник подчеркнул, что важно разработать программу стимулирования и признания молодых ученых и изобретателей, чтобы как можно быстрее сформировать престиж данного направления. По его словам, ключевая роль в этом должна принадлежать студентам, уже работающим в передовых инженерных школах, молодежных лабораториях и конструкторских бюро.

Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов действует с 1932 года. За почти вековую историю в рамках ВОИР создано и внедрено в производство более 2 млн изобретений и передовых разработок, которые стали заметным вкладом в укрепление научно-технологического потенциала страны и повышение благополучия граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин направил приветствие участникам учредительного съезда Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов и отметил значимый вклад организации в развитие страны.

На этом съезде глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о планах сосредоточить систему образования на подготовке инженеров-творцов и изобретателей-инноваторов.

В апреле президент Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной организации «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов» с закреплением особой роли ВОИР в научно-технологическом развитии страны.