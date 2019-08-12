Искусственный интеллект начнет указывать студентов для отчисления в России

Студентов российских вузов в будущем планируется отчислять по советам искусственного интеллекта, соответствующий сервис появится в 2021 году, заявил директор Центра EDCrunch University НИТУ «МИСИС» Нурлан Киясов.

Искусственный интеллект на основании данных цифрового следа студентов будет оценивать их успеваемость и поведение. На основе этих данных сервис будет рекомендовать руководству вузов поощрить учащегося, посоветовать пройти дополнительные курсы, активнее спрашивать на занятиях, предупредить о ненадлежащем поведении или отчислить.

По словам Киясова, искусственный интеллект позволит исключить предвзятость со стороны преподавателей, передает РИА «Новости».

Для тестирования системы выберут несколько вузов, к 2021-му году в отдельных университетах будут действовать опытные образцы.

Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению.

Напомним, в июне газета ВЗГЛЯД писала, что препятствует лидерству российских суперкомпьютеров.