Что препятствует лидерству российских суперкомпьютеров

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19 июня, среда  |  Последнее обновление — 17:43  |  vz.ru
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Газпром сделал Дании последнее предупреждение

Оператор «Северного потока – 2» готов засудить Данию за задержку выдачи разрешенияФото: Anton Vaganov/Reuters
Газпром открыто предупредил Данию о том, что абсолютно необоснованная задержка прокладки «Северного потока – 2» в датских водах не пройдет для страны бесследно. Оператор газопровода готов биться в суде и требовать компенсаций убытков от столь вопиющего беззакония. Когда наступает день икс для датской части «Северного потока – 2»?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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За «осквернение» британских могил в Крыму Лондон должен винить себя

Английские солдаты пришли когда-то на крымскую землю без приглашенияФото: loc.gov
Британские СМИ выявили еще одно «преступление России в украинском Крыму»: британское мемориальное кладбище «осквернено и забыто». Речь идет о захоронениях, появившихся на полуострове по итогам Крымской войны. Во многом их судьба действительно печальна. Но винить за это британцы должны в первую очередь самих себя. Подробности...
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Американская полиция подбрасывает трупы

Шокирующее убийство в Мемфисе вызвало массовые беспорядки. Протестующие уверены, что убийц оправдаютФото: Ricardo Arduengo/Reuters
Это звучит как издевательство, но в США действительно линчуют негров. Впрочем, не только их. Все разговоры о коррумпированности российского правосудия и жестокости стражей правопорядка меркнут на фоне американских реалий, где можно быть расстрелянным в своей машине или на пороге собственного дома, не совершив ничего противозаконного. Почему это происходит? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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В чем отличие России от Индонезии

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда пытаются объяснить, что в Россию инвесторы не приходят, потому что власть у нас ужасна и авторитарна, это лукавство. Инвестиции – это не про бизнес, прибыль и тем более дружбу. Это про политику, контроль и влияние. Подробности...
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Если довериться России, то откроется тайна

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Россия – это такая страна на ладошке у Бога. Если ты хороший человек и тебе в глубине души что-то очень надо, то она тебе даст – щедро и весело плеснет в лицо радугой, предутренней дымкой, белыми ночами и светом фонарей на Рубинштейна. Подробности...
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Чужой Георгий Жуков и власовцы под кроватью

Дометий Завольский, историк-архивист
То, что новые красные сейчас именуют «борьбой за историю», уместнее всего назвать даже не мракобесием, а изуверством. Изуверство – это не жестокость. Это искаженная, выродившаяся вера, ведущая ко всяческим мерзостям. Подробности...
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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

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      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

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            Что препятствует лидерству российских суперкомпьютеров

               19 июня 2019, 16:33
            Фото: Надир Чанышев/wikipedia.org
            Текст: Иван Абакумов,
            Анна Кукушкина

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            Российские суперкомпьютеры, увы, оказались не «супер» в сравнении с американскими и китайскими аналогами. В опубликованном в среду рейтинге тop-500 лучшая из отечественных уникальных машин оказалась в самом хвосте первой сотни. В чем причина отставания в технологической гонке и чем оно грозит России?

            Суперкомпьютеры МГУ «Ломоносов-2» и Росгидромета вошли в рейтинг самых производительных вычислительных систем в мире проекта тop-500. Но их позиции по сравнению с прошлым годом значительно ухудшились. «Ломоносов-2», установленный в МГУ, с показателем максимальной производительности 2,478 терафлопс (терафлопс – триллион операций с плавающей запятой в секунду) занял всего лишь 93-е место в рейтинге. Еще ниже в рейтинге – высокопроизводительный вычислительный комплекс Росгидромета. Он на 365-м месте.

            Для сравнения, в прошлом рейтинге, который составлялся в ноябре 2018 года, отечественные вычислительные системы располагались на 79-й и 283-й позициях соответственно.

            По данным нынешнего рейтинга, самым мощным суперкомпьютером в мире названа американская система Summit (148 тысяч терафлопс). На втором месте – американский же комплекс в Ливерморской национальной лаборатории штата Калифорния (94 тысячи терафлопс), а на третьем – китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight (более 93 тысяч терафлопс). Год назад газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о гонке суперкомпьютеров, в которой США и Китай идут практически «ноздря в ноздрю».

            При этом нельзя сказать, что такое передовое направление, как разработка отечественных суперкомпьютеров, находится «в загоне». Так, в мае госкорпорация «Ростех» сообщила о разработке, а в июне – о выводе на рынок первого суперкомпьютера на российских восьмиядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С» для систем управления на предприятиях. А в марте в российском военном технополисе «Эра» рассказали о вычислительной машине, созданной в рекордные сроки.

            Создание российских суперкомпьютеров находится в сфере внимания первых лиц государства. Россия при выстраивании киберпотенциала была вынуждена догонять другие страны, отмечал в 2017 году президент Владимир Путин. «Железо так называемое развивается очень активно. Появляются суперкомпьютеры», – сказал Путин.

            С другой стороны, в 2015 году при обсуждении новой доктрины информационной безопасности России констатировалось, что «отставание России от ведущих зарубежных государств в создании конкурентоспособных ИКТ и продукции на их основе» (в том числе суперкомпьютеров и электронной компонентной базы), что обуславливает зависимость страны от экспортной политики других государств».

            Добавим, что, как недавно отметил президент применительно к разработке искусственного интеллекта – государство, которое овладеет этой передовой технологией, станет «властелином мира».

            В чем может крыться причина отставания России в гонке за лидерство в разработке суперкомпьютеров?

            «Я сейчас как раз нахожусь на конференции во Франкфурте, где этот топ-500 и был объявлен, – рассказал газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой суперкомпьютеров и квантовой информатики МГУ Владимир Воеводин. – Суперкомпьютеры, занявшие первые 10 строчек рейтинга – это уровень технологий, которые будут актуальны завтра и послезавтра.

            В России это направление практически не развивается. По сути, вся эта область держится на усилиях Московского государственного университета. Так, «Ломоносов-2» сделан полностью на средства университета. Наш суперкомпьютер сейчас на 93-й позиции. Первый «Ломоносов» уже выпал из списка, остались только два российских – «Ломоносов-2» и суперкомпьютер Росгидромета».

            Собеседник отметил, что

            в России не хватает государственных программ поддержки суперкомпьютерной отрасли,

            какие есть во всех высокоразвитых с точки зрения технологий странах – будь то Америка, страны Евросоюза, Китай, Япония.

            «Там понимают, что за такими технологиями цифровое будущее любого высокоразвитого государства – здесь и цифровая медицина, и цифровая экономика, и так далее, – подчеркнул Воеводин. – Конечно, мы работаем в тесном контакте с профильными министерствами, объясняем, насколько развитие суперкомпьютеров необходимо всему российскому обществу. Однако пока конструктивного отклика нет. Нет и официального отказа, но результат появится только тогда, когда будет разработана реальная программа развития суперкомпьютеров в России. Когда это будет выделено в качестве особого приоритета».

            Кандидат технических наук, ученый секретарь Института системного программирования имени Иванникова РАН Олег Самоваров, наоборот, не склонен драматизировать ситуацию.

            «Рейтинг топ-500 – это такое формальное соревнование. Это больше маркетинговая история, чем техническая. Технологии создания суперкомпьютеров, на сегодняшний день, всем известны, они внедряются в том числе и в России», – сказал Самоваров газете ВЗГЛЯД.

            По его словам,

            построить суперкомпьютер любого масштаба для российских ученых проблем не составляет.

            Другое дело, что применимость этого суперкомпьютера для разного класса задач – вот это, действительно, может стать большой проблемой. Сам инструмент сделать под какую-то задачу можно, а вот придумать алгоритм, при помощи которого использование этого суперкомпьютера будет эффективным – это основная проблема, основные интеллектуальные и финансовые затраты, констатировал Олег Самоваров.

            «Если у вас есть такого уровня вычислитель, то мало иметь задачу, которую можно с помощью этого инструмента решать. Вы должны такую задачу еще уметь правильно поставить, создать алгоритм для ее решения и соответствующим образом запрограммировать ваш суперкомпьютер. Проблема лежит больше именно в этой плоскости – как эффективно, при помощи конкретных алгоритмов, эти суперкомпьютеры использовать, чтобы на них можно было решать действительно крупные инженерные задачи. Это не только проблема российских ученых, это общемировая проблема», – поделился собеседник.

            Эксперт также отметил, что на сегодняшний день к суперкомпьютерам существует довольно много вопросов – и в плане надежности, ведь чем больше суперкомпьютер, тем больше в нем элементов, которые могут выходить из строя.

            И в плане масштабируемости, потому что программа по решению задачи, поставленной перед суперкомпьютером, вообще должна иметь возможность на таких машинах запускаться и решаться, сказал эксперт.

            «Это только малая часть из огромного количества проблем, связанных с развитием суперкомпьютеров. Проблем, которые находятся у специалистов на уровне изучения и исследования во всем мире, в том числе и в России», – резюмировал Олег Самоваров. 


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