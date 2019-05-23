Разработан суперкомпьютер на российских процессорах

Госкорпорация Ростех разработала первый суперкомпьютер на российских восьмиядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С», сообщил гендиректор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Суперкомпьютер может использоваться для организации высокопроизводительных вычислений, обработки «больших данных» и решения задач, которые требуют максимальной информационной безопасности, передает РИА «Новости».

Разработкой занимались представители «ИНЭУМ им. И.С.Брука» и группы компаний «РСК».

Как подчеркивает Кабанов, итоговая мощность суперкомпьютера практически не ограничена. По его словам, процессоры «Эльбрус» гарантированно не содержат «закладок», позволяющих удаленно влиять на работу системы и незаконно снимать информацию.

Основным отличительным свойством суперкомпьютера является высокая энергоэффективность. На его охлаждение расходуется менее 6% всего потребляемого электричества.

«Суперкомпьютер от концерна «Автоматика» может применяться в таких сферах, как математическое моделирование для промышленности, медицины; обработка big data, осуществление научных расчетов; также для нейросетевых вычислений и других областей, где важны производительность, энергоэффективность и большие вычислительные мощности», – сказал гендиректор концерна.

Ранее в российком военном технополисе «Эра» в рекордные сроки создали суперкомпьютер.