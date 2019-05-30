Путин указал России путь к мировому господству

Взгляд
30 мая, четверг  |  Последнее обновление — 22:26  |  vz.ru
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Вытеснит ли Америка Россию с нефтяного рынка

Министр финансов разглядел угрозу в американской нефти Фото: Nick Oxford/Reuters
Пока Россия вместе с ОПЕК изо всех сил старается держать мировые цены на черное золото на комфортном уровне, американские нефтедобытчики только и успевают снимать сливки и завоевывать новые рынки. Такую обеспокоенность высказал министр финансов РФ Антон Силуанов. Стоит ли бояться американской нефти, которая, по некоторым прогнозам, может обогнать российский экспорт уже через пару лет?  Подробности...
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Социологи объяснили высокие шансы врио губернаторов на выборах

Эксперты обсудили электоральные перспективы врио губернаторов на выборах Фото: Алексей Нечаев/ВЗГЛЯД
Результативность, открытость и контроль стали тремя слагаемыми успеха врио губернаторов новой волны, говорят эксперты. По их мнению, если бы выборы глав регионов состоялись в ближайшее воскресенье – все врио губернаторов победили бы в первом туре, так как они наилучшим образом отвечают ключевым запросам российских избирателей.  Подробности...
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Кто сажает недоучек за штурвал самолета

Генпрокуратура признала, что одной из причин катастрофы в Шереметьево стала слабая подготовка экипажейФото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Крушение «Суперджета» в Шереметьево стало следствием серьезных проблем в российской авиационной отрасли, заявил генпрокурор Юрий Чайка. Он по сути подтвердил то, о чем уже писала ранее пресса – к гибели 41 пассажира привела низкая квалификация экипажа. Почему же авиакомпании выпускают в рейсы неподготовленных пилотов?  Подробности...
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Сербии грозит новый распад

Сербия – маленькая страна, которая боится стать еще меньшеФото: Marko Djurica/Reuters
На Балканах опять говорят о новой войне и новом кровавом переделе. Делить при этом собираются в основном Сербию, а там уж «как получится». Большинство этих разговоров так разговорами и останется. Но на фоне взрывоопасного обострения обстановки в Косове следует вспомнить, какими еще регионами рискуют расплатиться сербы за попытки стать «своими» для Запада. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Люди с хорошими лицами против провинции

Елена Кондратьева, журналист
Мы дружно смеялись, когда американцы снимали «Красную жару», где реализовали весь набор страхов о России – русская мафия, космонавт в ушанке и с бутылкой водки и прочая развесистая клюква. Если нравилось – смело открывайте «Новую». Подробности...
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США объявили Китай врагом

Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
Китаю повезло, что долгие годы американцы фокусировались на России, но это время закончилось. Теперь Пекину придется в авральном режиме решать проблему своей технологической независимости. Американские корпорации больше не будут растить себе конкурентов. Подробности...
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Спор из-за окрошки похож на схватку «красных» и «белых»

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Опубликованная «карта окрошки» – где в России предпочитают готовить ее на кефире, а где на квасе – стала поводом для ожидаемых споров в соцсетях. При этом тон ругающихся до удивления напоминает тональность, в которой ведутся бесконечные перепалки «красных» и «белых». Подробности...
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      В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

      Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
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            Путин указал России путь к мировому господству

            Виртуальная ведущая Елена, судя по всему, уже научилась узнавать Путина в лицо   30 мая 2019, 21:53
            Фото: Михаил Метцель/ТАСС
            Текст: Дарья Рыночнова
            Михаил Мошкин

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            В четверг Владимиру Путину показали, как Россия может не только догнать, но и обогнать лидирующие в технологическом развитии страны. Этой «волшебной таблеткой» стал искусственный интеллект. Кто будет монополистом в этой сфере, тот станет властелином мира, отметил президент. В каких сферах Россия уже опережает ведущие технодержавы, а где имеет все шансы на мировое господство?

            В четверг президент Владимир Путин посетил школу программирования «Школа 21», основанную Сбербанком. Здесь глава государства провел совещание, посвященное тому, что определит будущее всего мира и будущее России – как было ранее сказано в послании Федеральному собранию. Речь идет о разработках в области искусственного интеллекта (ИИ).

            «Борьба за технологическое лидерство, прежде всего в сфере искусственного интеллекта, и вы все прекрасно это знаете, уважаемые коллеги, уже стала полем глобальной конкуренции, – сказал президент и напомнил: – Скорость создания новых продуктов и решений растет в геометрической прогрессии, по экспоненте».

            Глава государства добавил: «Уже говорил и хочу еще раз повторить: если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта – ну, последствия нам всем понятны, – тот станет властелином мира».

            Обсуждение того, что поможет России «стать властелином мира», носило не только теоретический характер. Президенту продемонстрировали практические решения – то, что на деле поможет России совершить прорыв в технологиях.

            Так, Путину показали решения российской компании VisionLabs в области компьютерного зрения, распознавания лиц и объектов. Президент ознакомился с системой анализа транспортных потоков Москвы и технологией для поиска в толпе подозрительных лиц. Руководитель VisionLabs Александр Ханин рассказал о том, как эта система зарекомендовала себя во время прошлогоднего чемпионата мира по футболу. С ее помощью удалось задержать более 60 человек, находившихся в розыске. 

            Эта же система, по мнению Ханина и его коллег, поможет отказаться от пропускной системы в школах: ученики смогут беспрепятственно проходить через турникеты – ведь ИИ должен отличить своих от чужих.

            Еще одна разработка, о которой рассказали президенту, – система автономного управления наземным транспортом, продукт, созданный специалистами из Cognitive Technologies.

            Система речевой аналитики призвана помочь врачам в их уже не бумажном документообороте – с помощью системы можно будет заполнять документацию «с голоса», с распознаванием всех терминов и сокращений.

            Президенту продемонстрировали и возможности нейронных сетей для обработки медийного контента, в том числе для улучшения фотографий от Mail.Ru. Представители «Яндекса» рассказали Путину о решении в области искусственного интеллекта для автомобильных перевозок, которые смогут контролировать в том числе уровень усталости водителей. Они же показали несколько инновационных продуктов, включая нейрошлем, позволяющий восстановиться пациентам с травмой головы.

            Путин ознакомился и с продуктом новейших технологий в области масс-медиа: его поприветствовала виртуальная телеведущая Елена, образ которой создан на основе технологий искусственного интеллекта.

            Были представлены четыре линии беспилотного транспорта – искусственный интеллект для беспилотных автомобилей, для умных локомотивов, для трамваев и беспилотных комбайнов, перечислила в комментарии газете ВЗГЛЯД президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. «Все это реальные проекты, которые находятся на рынке», – подчеркивает собеседница.

            «Автомобили уже очень скоро большой серией поедут по миру с собственными «мозгами». По локомотивам у нас идет проект с РЖД – 10 «умных локомотивов», трамваи беспилотные уже проходят апробацию в Москве, – отметила Ускова. – Агрохозяйства по всей стране сейчас уже набрали беспилотников. Мы показываем то, что уже реально применяется в экономике».

            Более того, у России есть разработки, опережающие технологии других стран, рассказала она. «Мы производим радар, который является альтернативой ведущим сенсорам мира. Он выбран «инновацией года» и является прорывным продуктом, который конкурирует с мировыми производителями», – добавила Ускова.

            Технологический суверенитет, наличие собственных разработок – важнейшее условие не только состоятельности нашего бизнеса и экономики. Как отметил президент, это касается и качества жизни россиян, и безопасности, и, в конце концов, обороноспособности государства.

            По оценке экспертов, тот опыт, который уже наработали российские IT-компании, позволяет сделать оптимистичный вывод: Россия может достойно выдержать глобальную конкуренцию на зарождающемся рынке искусственного интеллекта. Нельзя не учитывать: эти технологии чем дальше, тем больше будут переходить из области фантастики в реальную жизнь – и, следовательно, требуются не отдельные технологические инновации, а подготовка универсальных решений для целых отраслей.

            Искусственный интеллект будет применяться и уже применяется в тех областях человеческой деятельности, где «знания слабо формализованы, а данные могут быть строго структурированы», – пояснил газете ВЗГЛЯД руководитель отделения интеллектуальных систем в гуманитарной сфере РГГУ Виктор Финн. Ученый пояснил: «Это науки о жизни и социальном поведении, социальные и гуманитарные сферы.

            В том числе управление и медицина. И, разумеется, сфера обороны и правоохранительная деятельность».

            Человеку становится сложно решать задачи в этих сферах из-за большого объема данных и «малой скорости работы своего мышления», а ИИ способен принимать решения на основе «большого объема данных» и «обнаруживать эмпирические закономерности в этих данных», отметил Финн. Задачей уже даже не только ближайшего будущего, а современности стало развитие ИИ в робототехнике. Антропоморфные (похожие на человека) роботы с искусственным интеллектом «чрезвычайно полезны в экстремальных ситуациях – там, где нужно защитить человека от грозящих ему опасностей», привел пример Финн.

            Но на путях технологий будущего оказываются сугубо «человеческие» проблемы. Сейчас очень многие законы могут мешать развитию ИИ в России, посетовал в комментарии газете ВЗГЛЯД вице-президент по науке и образованию фонда «Сколково» Николай Суетин.

            «Чтобы ИИ заработал, в него нужно вложить множество данных. А в России доступ к обмену данными закрыт, его запрещают многие компании, – пояснил вице-президент. – Например, доступ к медкартам закрыт, даже если вы проводите научную работу. Также, согласно действующему законодательству, на дорогу не могут выехать автомобили-беспилотники. И подобных барьеров для ИИ – тысячи». 

            Отечественная отрасль только зарождается, и под нее надо создавать все с нуля, включая законодательную базу, соглашается Ольга Ускова.

            Показательно: о том, что законы нужно адаптировать к новым технологическим реалиям, говорил и президент на совещании в четверг.

            «Важно снять законодательные, административные барьеры для технологического первопроходчества, при этом обеспечив безопасность государства и общества, безусловное соблюдение прав граждан. Здесь тоже есть над чем поработать», – подчеркнул Путин.

            Представители отрасли обращают внимание на другие слова президента, прозвучавшие на совещании в четверг. «Необходимо кратно увеличить финансирование исследований в области искусственного интеллекта, создать стимул для частных инвестиций и развития корпоративной науки, исследований, разработок», – потребовал глава государства.

            Нужна не только поддержка и содействие смелым инициативам – отмечают люди, причастные к «технологическому первопроходчеству». Еще предстоит разъяснить обществу – что, собственно, такое искусственный интеллект и в чем состоят его преимущества.

            «Необходимо, чтобы люди понимали, что угрозы ИИ не представляет. Наоборот, это помощник, – отмечает Суетин. – Людям нужно, к примеру, рассказать, какие преимущества это дает даже при рутинной работе – составлении договоров, эксплуатации любого устройства. ИИ, скажем, повышает возможности медицины в то время, когда в стране дефицит врачей».

            По итогам совещания стало ясно, как именно государство подготовит технологический прорыв в области ИИ. Правительство предложило крупнейшим российским компаниям подписать соглашения о намерениях, сообщает «Коммерсантъ». Эти соглашения позволят компаниям стать ведущими игроками в развитии отдельных направлений IT–революции в нашей стране.

            Как сообщил вице-премьер Максим Акимов, который и курирует нацпроект по цифровой экономике, в июне правительство планирует заключить соглашение со Сбербанком, который и станет компанией-лидером по развитию искусственного интеллекта. Соглашения заключат и с другими структурами. В частности, «Ростелеком» и Ростех сообща займутся развитием беспроводной связи, включая 5G. Росатому поручат квантовые вычисления и создание новых материалов, а РЖД – квантовые коммуникации. Акимов сообщил, что будут разработаны подробные «дорожные карты» по развитию каждого из направлений до 2024 года.

            Из сообщения куратора цифровой экономики стала известна и предполагаемая «цена вопроса». Финансирование федерального проекта по ИИ в случае его утверждения может составить около 90 млрд рублей в течение шести лет. Акимов пообещал: дополнительный федеральный проект по развитию ИИ в рамках уже действующего нацпроекта «Цифровая экономика» подготовят к октябрю.

            По завершении совещания Путин поручил профильным ведомствам разработать пошаговый план реализации стратегии развития искусственного интеллекта в России.


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