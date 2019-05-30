Путин указал России путь к мировому господству

В четверг Владимиру Путину показали, как Россия может не только догнать, но и обогнать лидирующие в технологическом развитии страны. Этой «волшебной таблеткой» стал искусственный интеллект. Кто будет монополистом в этой сфере, тот станет властелином мира, отметил президент. В каких сферах Россия уже опережает ведущие технодержавы, а где имеет все шансы на мировое господство?

В четверг президент Владимир Путин посетил школу программирования «Школа 21», основанную Сбербанком. Здесь глава государства провел совещание, посвященное тому, что определит будущее всего мира и будущее России – как было ранее сказано в послании Федеральному собранию. Речь идет о разработках в области искусственного интеллекта (ИИ).

«Борьба за технологическое лидерство, прежде всего в сфере искусственного интеллекта, и вы все прекрасно это знаете, уважаемые коллеги, уже стала полем глобальной конкуренции, – сказал президент и напомнил: – Скорость создания новых продуктов и решений растет в геометрической прогрессии, по экспоненте».

Глава государства добавил: «Уже говорил и хочу еще раз повторить: если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта – ну, последствия нам всем понятны, – тот станет властелином мира».

Обсуждение того, что поможет России «стать властелином мира», носило не только теоретический характер. Президенту продемонстрировали практические решения – то, что на деле поможет России совершить прорыв в технологиях.

Так, Путину показали решения российской компании VisionLabs в области компьютерного зрения, распознавания лиц и объектов. Президент ознакомился с системой анализа транспортных потоков Москвы и технологией для поиска в толпе подозрительных лиц. Руководитель VisionLabs Александр Ханин рассказал о том, как эта система зарекомендовала себя во время прошлогоднего чемпионата мира по футболу. С ее помощью удалось задержать более 60 человек, находившихся в розыске.

Эта же система, по мнению Ханина и его коллег, поможет отказаться от пропускной системы в школах: ученики смогут беспрепятственно проходить через турникеты – ведь ИИ должен отличить своих от чужих.

Еще одна разработка, о которой рассказали президенту, – система автономного управления наземным транспортом, продукт, созданный специалистами из Cognitive Technologies.

Система речевой аналитики призвана помочь врачам в их уже не бумажном документообороте – с помощью системы можно будет заполнять документацию «с голоса», с распознаванием всех терминов и сокращений.

Президенту продемонстрировали и возможности нейронных сетей для обработки медийного контента, в том числе для улучшения фотографий от Mail.Ru. Представители «Яндекса» рассказали Путину о решении в области искусственного интеллекта для автомобильных перевозок, которые смогут контролировать в том числе уровень усталости водителей. Они же показали несколько инновационных продуктов, включая нейрошлем, позволяющий восстановиться пациентам с травмой головы.

Путин ознакомился и с продуктом новейших технологий в области масс-медиа: его поприветствовала виртуальная телеведущая Елена, образ которой создан на основе технологий искусственного интеллекта.

Были представлены четыре линии беспилотного транспорта – искусственный интеллект для беспилотных автомобилей, для умных локомотивов, для трамваев и беспилотных комбайнов, перечислила в комментарии газете ВЗГЛЯД президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. «Все это реальные проекты, которые находятся на рынке», – подчеркивает собеседница.

«Автомобили уже очень скоро большой серией поедут по миру с собственными «мозгами». По локомотивам у нас идет проект с РЖД – 10 «умных локомотивов», трамваи беспилотные уже проходят апробацию в Москве, – отметила Ускова. – Агрохозяйства по всей стране сейчас уже набрали беспилотников. Мы показываем то, что уже реально применяется в экономике».

Более того, у России есть разработки, опережающие технологии других стран, рассказала она. «Мы производим радар, который является альтернативой ведущим сенсорам мира. Он выбран «инновацией года» и является прорывным продуктом, который конкурирует с мировыми производителями», – добавила Ускова.

Технологический суверенитет, наличие собственных разработок – важнейшее условие не только состоятельности нашего бизнеса и экономики. Как отметил президент, это касается и качества жизни россиян, и безопасности, и, в конце концов, обороноспособности государства.

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По оценке экспертов, тот опыт, который уже наработали российские IT-компании, позволяет сделать оптимистичный вывод: Россия может достойно выдержать глобальную конкуренцию на зарождающемся рынке искусственного интеллекта. Нельзя не учитывать: эти технологии чем дальше, тем больше будут переходить из области фантастики в реальную жизнь – и, следовательно, требуются не отдельные технологические инновации, а подготовка универсальных решений для целых отраслей.

Искусственный интеллект будет применяться и уже применяется в тех областях человеческой деятельности, где «знания слабо формализованы, а данные могут быть строго структурированы», – пояснил газете ВЗГЛЯД руководитель отделения интеллектуальных систем в гуманитарной сфере РГГУ Виктор Финн. Ученый пояснил: «Это науки о жизни и социальном поведении, социальные и гуманитарные сферы.

В том числе управление и медицина. И, разумеется, сфера обороны и правоохранительная деятельность».

Человеку становится сложно решать задачи в этих сферах из-за большого объема данных и «малой скорости работы своего мышления», а ИИ способен принимать решения на основе «большого объема данных» и «обнаруживать эмпирические закономерности в этих данных», отметил Финн. Задачей уже даже не только ближайшего будущего, а современности стало развитие ИИ в робототехнике. Антропоморфные (похожие на человека) роботы с искусственным интеллектом «чрезвычайно полезны в экстремальных ситуациях – там, где нужно защитить человека от грозящих ему опасностей», привел пример Финн.

Но на путях технологий будущего оказываются сугубо «человеческие» проблемы. Сейчас очень многие законы могут мешать развитию ИИ в России, посетовал в комментарии газете ВЗГЛЯД вице-президент по науке и образованию фонда «Сколково» Николай Суетин.

«Чтобы ИИ заработал, в него нужно вложить множество данных. А в России доступ к обмену данными закрыт, его запрещают многие компании, – пояснил вице-президент. – Например, доступ к медкартам закрыт, даже если вы проводите научную работу. Также, согласно действующему законодательству, на дорогу не могут выехать автомобили-беспилотники. И подобных барьеров для ИИ – тысячи».

Отечественная отрасль только зарождается, и под нее надо создавать все с нуля, включая законодательную базу, соглашается Ольга Ускова.

Показательно: о том, что законы нужно адаптировать к новым технологическим реалиям, говорил и президент на совещании в четверг.

«Важно снять законодательные, административные барьеры для технологического первопроходчества, при этом обеспечив безопасность государства и общества, безусловное соблюдение прав граждан. Здесь тоже есть над чем поработать», – подчеркнул Путин.

Представители отрасли обращают внимание на другие слова президента, прозвучавшие на совещании в четверг. «Необходимо кратно увеличить финансирование исследований в области искусственного интеллекта, создать стимул для частных инвестиций и развития корпоративной науки, исследований, разработок», – потребовал глава государства.

Нужна не только поддержка и содействие смелым инициативам – отмечают люди, причастные к «технологическому первопроходчеству». Еще предстоит разъяснить обществу – что, собственно, такое искусственный интеллект и в чем состоят его преимущества.

«Необходимо, чтобы люди понимали, что угрозы ИИ не представляет. Наоборот, это помощник, – отмечает Суетин. – Людям нужно, к примеру, рассказать, какие преимущества это дает даже при рутинной работе – составлении договоров, эксплуатации любого устройства. ИИ, скажем, повышает возможности медицины в то время, когда в стране дефицит врачей».

По итогам совещания стало ясно, как именно государство подготовит технологический прорыв в области ИИ. Правительство предложило крупнейшим российским компаниям подписать соглашения о намерениях, сообщает «Коммерсантъ». Эти соглашения позволят компаниям стать ведущими игроками в развитии отдельных направлений IT–революции в нашей стране.

Как сообщил вице-премьер Максим Акимов, который и курирует нацпроект по цифровой экономике, в июне правительство планирует заключить соглашение со Сбербанком, который и станет компанией-лидером по развитию искусственного интеллекта. Соглашения заключат и с другими структурами. В частности, «Ростелеком» и Ростех сообща займутся развитием беспроводной связи, включая 5G. Росатому поручат квантовые вычисления и создание новых материалов, а РЖД – квантовые коммуникации. Акимов сообщил, что будут разработаны подробные «дорожные карты» по развитию каждого из направлений до 2024 года.

Из сообщения куратора цифровой экономики стала известна и предполагаемая «цена вопроса». Финансирование федерального проекта по ИИ в случае его утверждения может составить около 90 млрд рублей в течение шести лет. Акимов пообещал: дополнительный федеральный проект по развитию ИИ в рамках уже действующего нацпроекта «Цифровая экономика» подготовят к октябрю.

По завершении совещания Путин поручил профильным ведомствам разработать пошаговый план реализации стратегии развития искусственного интеллекта в России.