Виртуальная ведущая Елена поздоровалась с Путиным в «Школе 21»

Президент России Владимир Путин посетил школу программирования «Школа 21», основанную «Сбербанком», главу государства поприветствовала виртуальная телеведущая Елена, созданная на основе технологий искусственного интеллекта.

Российскому лидеру показали решения компании VisionLabs в области компьютерного зрения, распознавания лиц и объектов, передает ТАСС. Путин также ознакомился с системой анализа транспортных потоков Москвы и технологией для поисках подозреваемых в местах скопления людей.

Глава VisionLabs Александр Ханин пояснил, что система зарекомендовала себя во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. С ее помощью удалось задержать 62 человек, находящихся в розыске.

Компания предлагает решение для школ, которое позволит отказаться от пропусков и проверки документов. Благодаря этой системе школьники смогут беспрепятственно проходить через турникеты, заверил Ханин.

Путину рассказали о системе автономного управления наземным транспортом, разработанной группой компаний Cognitive Technologies, ему показали анализатор речи, который может позволить заполнять медицинскую документацию с помощью голоса.

Главе государства продемонстрировали возможности нейронных сетей для обработки медийного контента, в том числе для улучшения фотографий от Mail.ru.

В «Яндексе» рассказали о решении в области искусственного интеллекта для перевозок, которые смогут контролировать в том числе уровень усталости водителей.

Президенту показали несколько инновационных продуктов, включая нейрошлем, позволяющий восстановиться пациентам с травмой головы.