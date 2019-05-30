Виртуальная ведущая Елена поздоровалась с Путиным в «Школе 21»

Взгляд
30 мая, четверг  |  Последнее обновление — 15:03  |  vz.ru
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Вытеснит ли Америка Россию с нефтяного рынка

Министр финансов разглядел угрозу в американской нефти Фото: Nick Oxford/Reuters
Пока Россия вместе с ОПЕК изо всех сил старается держать мировые цены на черное золото на комфортном уровне, американские нефтедобытчики только и успевают снимать сливки и завоевывать новые рынки. Такую обеспокоенность высказал министр финансов РФ Антон Силуанов. Стоит ли бояться американской нефти, которая, по некоторым прогнозам, может обогнать российский экспорт уже через пару лет?  Подробности...
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Социологи объяснили высокие шансы врио губернаторов на выборах

Эксперты обсудили электоральные перспективы врио губернаторов на выборах Фото: Алексей Нечаев/ВЗГЛЯД
Результативность, открытость и контроль стали тремя слагаемыми успеха врио губернаторов новой волны, говорят эксперты. По их мнению, если бы выборы глав регионов состоялись в ближайшее воскресенье – все врио губернаторов победили бы в первом туре, так как они наилучшим образом отвечают ключевым запросам российских избирателей.  Подробности...
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Кто сажает недоучек за штурвал самолета

Генпрокуратура признала, что одной из причин катастрофы в Шереметьево стала слабая подготовка экипажейФото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Крушение «Суперджета» в Шереметьево стало следствием серьезных проблем в российской авиационной отрасли, заявил генпрокурор Юрий Чайка. Он по сути подтвердил то, о чем уже писала ранее пресса – к гибели 41 пассажира привела низкая квалификация экипажа. Почему же авиакомпании выпускают в рейсы неподготовленных пилотов?  Подробности...
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Сербии грозит новый распад

Сербия – маленькая страна, которая боится стать еще меньшеФото: Marko Djurica/Reuters
На Балканах опять говорят о новой войне и новом кровавом переделе. Делить при этом собираются в основном Сербию, а там уж «как получится». Большинство этих разговоров так разговорами и останется. Но на фоне взрывоопасного обострения обстановки в Косове следует вспомнить, какими еще регионами рискуют расплатиться сербы за попытки стать «своими» для Запада. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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США объявили Китай врагом

Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
Китаю повезло, что долгие годы американцы фокусировались на России, но это время закончилось. Теперь Пекину придется в авральном режиме решать проблему своей технологической независимости. Американские корпорации больше не будут растить себе конкурентов. Подробности...

Спор из-за окрошки похож на схватку «красных» и «белых»

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Опубликованная «карта окрошки» – где в России предпочитают готовить ее на кефире, а где на квасе – стала поводом для ожидаемых споров в соцсетях. При этом тон ругающихся до удивления напоминает тональность, в которой ведутся бесконечные перепалки «красных» и «белых». Подробности...
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Кто заплатит за печеньки на российском майдане

Сергей Худиев, публицист, богослов
Человек может быть абсолютно искренним и преданным борцом за все хорошее. Но его кто-то должен кормить, одевать, оплачивать ЖКХ и прочую прозу жизни. Всю ночь поднимать гнев масс, а потом на работу к девяти? Так не получится. Подробности...
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      В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

      Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
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          • Нет, Украина объявит дефолт

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          Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?
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            Виртуальная ведущая Елена поздоровалась с Путиным в «Школе 21»

            30 мая 2019, 15:00

            Текст: Алексей Дегтярев

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            Президент России Владимир Путин посетил школу программирования «Школа 21», основанную «Сбербанком», главу государства поприветствовала виртуальная телеведущая Елена, созданная на основе технологий искусственного интеллекта.

            Российскому лидеру показали решения компании VisionLabs в области компьютерного зрения, распознавания лиц и объектов, передает ТАСС. Путин также ознакомился с системой анализа транспортных потоков Москвы и технологией для поисках подозреваемых в местах скопления людей.

            Глава VisionLabs Александр Ханин пояснил, что система зарекомендовала себя во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. С ее помощью удалось задержать 62 человек, находящихся в розыске.

            Компания предлагает решение для школ, которое позволит отказаться от пропусков и проверки документов. Благодаря этой системе школьники смогут беспрепятственно проходить через турникеты, заверил Ханин.

            Путину рассказали о системе автономного управления наземным транспортом, разработанной группой компаний Cognitive Technologies, ему показали анализатор речи, который может позволить заполнять медицинскую документацию с помощью голоса.

            Главе государства продемонстрировали возможности нейронных сетей для обработки медийного контента, в том числе для улучшения фотографий от Mail.ru.

            В «Яндексе» рассказали о решении в области искусственного интеллекта для перевозок, которые смогут контролировать в том числе уровень усталости водителей.

            Президенту показали несколько инновационных продуктов, включая нейрошлем, позволяющий восстановиться пациентам с травмой головы.


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