Cозданы промышленные компьютеры на базе российских процессоров

Концерн «Автоматика» (входит в Ростех) разработал и вывел на рынок промышленные компьютеры и модули на базе процессоров «Эльбрус» и МЦСТ-R, сообщает пресс-служба Ростеха.

Оборудование предназначено «для систем управления производственными процессами на предприятиях». Отмечается, что «применение отечественной элементной базы позволяет использовать новую технику на объектах с высокими требованиями к информационной безопасности», передает ТАСС.

Проект был реализован Институтом электронных управляющих машин им. И.С. Брука (входит в концерн «Автоматика») «при софинансировании Министерства промышленности и торговли».

Сообщается также, что «линейка включает в себя шесть промышленных компьютеров и модулей различного форм-фактора и степени защищенности».

Компьютеры выполнены на двух отечественных архитектурах микропроцессоров: «Эльбрус» и МЦСТ-R. Оборудование предназначается для создания автоматизированных систем управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности, энергетики и транспортной инфраструктуры.

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко заявил, что предприятия Ростеха «имеют большой опыт проектирования и внедрения собственных решений в таких ответственных отраслях как атомная энергетика, метрополитен, железнодорожный транспорт».

Он подчеркнул, что основным отличием этих IT-систем является высокий уровень информационной безопасности, потому «новая линейка промышленных компьютеров может использоваться на предприятиях, где к этой характеристике предъявляются повышенные требования».

«Уверен, наши продукты станут основой для построения надежной и полностью отечественной критической цифровой инфраструктуры», – добавил Евтушенко.

Компьютер ПК-2 использует микропроцессор «Эльбрус-1С+» со встроенным графическим контроллером. Модель выполнена в ударопрочном, защищенном от пыли и влаги корпусе.

В аналогичном корпусе со степенью защиты IP-65 выполнен промышленный компьютер ПК-1 на базе микропроцессора МЦСТ R1000.

Модель ПК-3 с микропроцессором «Эльбрус-1С+» выпускается в безвентиляторном корпусе и предназначена для применения внутри помещений.

Все модификации могут использоваться в качестве управляющих вычислительных комплексов верхнего и среднего уровней, шлюзов передачи данных, для оснащения рабочих мест операторов и диспетчеров.

Кроме того, в линейке представлены вычислительные модули и программируемый логический контроллер. Все модели промышленных компьютеров и контроллеров работают под управлением операционной системы реального времени (ОСРВ) «Эльбрус».

Ранее сообщалось о разработке суперкомпьютера на российских процессорах.