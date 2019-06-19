Российские суперкомпьютеры упали в мировом рейтинге

Суперкомпьютеры МГУ «Ломоносов-2» и Росгидромета вошли в рейтинг самых производительных вычислительных систем в мире проекта Top500, однако их позиции по сравнению с прошлым годом значительно ухудшились.

«Ломоносов-2», установленный в МГУ, с показателем максимальной производительности 2,478 терафлопс (терафлопс – триллион операций с плавающей запятой в секунду) занял 93-е место в рейтинге, а высокопроизводительный вычислительный комплекс Росгидромета – 365-е, передает РИА «Новости».

В рейтинге за ноябрь 2018 года отечественные вычислительные системы располагались на 79-й и 283-й позициях соответственно.

По данным рейтинга Top500, самым мощным суперкомпьютером в мире названа система Summit (148,600 терафлопс), расположенная в Национальной исследовательской лаборатории в Ок-Ридже (США). На втором месте – американский комплекс в Ливерморской национальной лаборатории штата Калифорния (94,640 терафлопс), а на третьем – китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight (93,014 терафлопс).

Список Top500 – рейтинг суперкомпьютеров, составляемый экспертами из США и Германии два раза в год.

Суперкомпьютеры обычно применяются для расчета формул химических соединений, строительных конструкций, аэродинамических свойств самолетов и автомобилей, проектирования новых моделей одежды.

Ранее сообщалось, что на базе российских процессоров созданы промышленные компьютеры для систем управления на предприятиях.