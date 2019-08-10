Российская команда одержала в Туве победу в конкурсе «Военное ралли»

Сборная России одержала победу в конкурсе Армейских международных игр «Военное ралли», сообщили в Минобороны.

В состязаниях принимали участие военные из России, Китая, Узбекистана, а также – впервые – Белоруссии и Сербии. Российская команда неизменно лидировала на протяжении всех четырех этапов. Кубок победителя и главный приз – автомобиль «Соболь» – достался капитану российской сборной Геннадию Третьякову, передает ТАСС.

«Все без исключения участники конкурса показали высокий уровень подготовки и отличные результаты, а зрители увидели мастерское владение современной техникой, умение быстро принимать правильные решения в сложной обстановке, действовать как самостоятельно, так и в составе подразделений. И какими бы ни были итоговые результаты, главная цель соревнований достигнута – наше войсковое товарищество стало значительно крепче!» – отметил замминистра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков в ходе церемонии закрытия соревнований на центральной площади Кызыла.

Международный конкурс «Военное ралли» уже второй раз подряд прошел на территории Тувы.

На прошлой неделе российские военные на «Танковом биатлоне» побили собственный рекорд.

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