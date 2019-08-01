Салют в честь освобождения Каунаса от фашистов состоялся в Москве

В Москве 75-ю годовщину освобождения Каунаса от немецко-фашистских захватчиков отметили салютом, сообщило Минобороны.

Салют прошел на Поклонной горе, передает RT.

Напомним, Минобороны рассекретило данные о зверствах оккупантов и литовских карателей в Каунасской области Литвы в годы Великой Отечественной войны.

Салюты в честь освобождения городов от немецко-фашистских захватчиков стали частью подготовки к празднованию 75-летия Победы.