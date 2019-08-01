Минобороны рассекретило данные о зверствах литовских карателей

Минобороны России впервые рассекретило документы о преступлениях фашистских оккупантов и их приспешников в Каунасской области Литвы в годы Великой Отечественной войны.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, в новом разделе, посвященном 75-летию освобождения Каунаса, опубликован составленный 17 июля 1944 года акт о зверствах немецко-фашистских захватчиков и литовской эсэсовской организации «Смовчики» («Душители») в местечке Меречь Алитусского района Каунасской области Литовской ССР.

В «Смовчиках» с первых дней германской оккупации в 1941 году служили литовцы, ставшие предателями своего народа. Только в ноябре 1941 года эсэсовцы после пыток уничтожили 900 человек, включая стариков и детей. Многих сжигали заживо.

«Постоянными обысками, облавами, арестами оставшееся население держалось в постоянном страхе и рабском исполнении любых затей оккупантов», – написано в акте.



Как отмечают историки, прибалтийские коллаборационисты ответственны за наиболее кровавые злодеяния времен Второй мировой войны, совершенные в карательных акциях на территории Литвы, Белоруссии и Украины. В том числе в Каунасском погроме в июне 1941-го, когда были убиты несколько тысяч евреев.

Напомним, в среду мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в обращении к президенту Литвы Гитанасу Науседе рассказал, почему снял памятную доску пособнику нацистов Йонасу Норейке со здания библиотеки Академии наук.