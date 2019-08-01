Минобороны рассекретило данные о зверствах литовских карателей

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«Нафтогаз» Украины признал Крым российским

Украинский «Нафтогаз» назвал сумму отступных за КрымФото: Jaap Arriens/Zuma/Global look Press
Украинский «Нафтогаз» подал иск к России на 5,2 млрд долларов. В эту сумму он оценил утраченное в Крыму имущество – месторождения, буровые установки, подземные хранилища. Этот процесс очень важен для руководства «Нафтогаза». Однако украинские юристы, подавая в Гаагский суд иск к России, не учли один важный внешнеполитический момент. Подробности...
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Вину русских за гибель Варшавы оценивают не с той стороны

Общее число жертв Варшавского восстания польские историки со временем снизили с 200 до 150 тысячФото: Bundesarchiv/Wikipedia
Ровно 75 лет назад началось Варшавское восстание. В связи с этим в Польше будет сказано много недобрых слов в адрес России и русских. По мнению польского правительства, именно мы ответственны за то, что сотни тысяч варшавян были убиты, а их город почти полностью разрушен. Претензии к советской армии в этом смысле безосновательны. Но это, к сожалению, не означает того, что русские непричастны к польской трагедии. Подробности...
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Атака летающих американских тараканов на Сочи пока не тянет на диверсию

«Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию», – стращают сочинцыФото: Hans Lang/Global Look Press
В российских СМИ регулярно появляются сообщения об экзотических и опасных животных, попавших в страну случайно – с грузами из тропических стран. Но скорпионы в клубнике, змеи в бананах и разнообразные вредители в цветах не могут похвастаться той реакцией, которую вызвало появление огромных американских летающих тараканов в Сочи. Что грозит главному курорту России? Подробности...
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США мешают Израилю конкурировать с С-400

Израиль с помощью США создал неплохую, но крайне дорогую систему ПРОФото: Nir Elias/Reuters
Израиль вошел в очень узкий клуб стран, обладающих технологией заатмосферного перехвата баллистических целей – то есть умеющих сбивать ракеты еще в космосе. Парадокс в том, что те самые партнеры, за счет которых израильский ВПК смог добиться этого впечатляющего достижения, мешают Тель-Авиву конкурировать с С-400 на мировом рынке. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Уличные выступления в России стали природным явлением

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия – и общество, и элиты, и государство – освобождается от восприятия уличных протестов как судьбоносного инструмента влияния на власть, просто потому, что те раз за разом демонстрируют свою неэффективность. Подробности...
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Владимир Зеленский сел на шпагат

Глеб Простаков, журналист
Президент США позвонил президенту Украины. Украина интересует Трампа как инструмент влияния на Россию и как источник компромата на возможного конкурента Джо Байдена. Поскольку выборы скоро, вторая задача вышла на первый план. Подробности...
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Как страховые компании задушат британское пиратство

Владимир Добрынин, журналист
Тарифы страховых компаний для судов, работающих в Персидском заливе, могут вырасти в два–три раза. Причем не для всех, а только для тех, у кого могут быть проблемы с Ираном. Так и закончится танкерная война. Подробности...
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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              Минобороны рассекретило данные о зверствах литовских карателей

              1 августа 2019, 07:24

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Минобороны России впервые рассекретило документы о преступлениях фашистских оккупантов и их приспешников в Каунасской области Литвы в годы Великой Отечественной войны.

              Как говорится в сообщении на сайте ведомства, в новом разделе, посвященном 75-летию освобождения Каунаса, опубликован составленный 17 июля 1944 года акт о зверствах немецко-фашистских захватчиков и литовской эсэсовской организации «Смовчики» («Душители») в местечке Меречь Алитусского района Каунасской области Литовской ССР.

              В «Смовчиках» с первых дней германской оккупации в 1941 году служили литовцы, ставшие предателями своего народа. Только в ноябре 1941 года эсэсовцы после пыток уничтожили 900 человек, включая стариков и детей. Многих сжигали заживо.

              «Постоянными обысками, облавами, арестами оставшееся население держалось в постоянном страхе и рабском исполнении любых затей оккупантов», – написано в акте.

              Как отмечают историки, прибалтийские коллаборационисты ответственны за наиболее кровавые злодеяния времен Второй мировой войны, совершенные в карательных акциях на территории Литвы, Белоруссии и Украины. В том числе в Каунасском погроме в июне 1941-го, когда были убиты несколько тысяч евреев.

              Напомним, в среду мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в обращении к президенту Литвы Гитанасу Науседе рассказал, почему снял памятную доску пособнику нацистов Йонасу Норейке со здания библиотеки Академии наук.


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