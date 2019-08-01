Россияне стали больше тратить на покупки в Сети

В 2019 году 38% россиян увеличили свои расходы на интернет-покупки по сравнению с 2018 годом, следует из данных исследования аналитического центра «Битрикс24».

Среди опрошенных 38% заявили, что увеличили свои расходы на онлайн-шопинг по сравнению с минувшим годом, и почти все респонденты (90%) сообщили, что оплачивают покупки банковскими картами, а не наличными средствами, передает RT.

Кроме того, больше половины опрошенных готовы покупать дорогие вещи онлайн.

При этом большинство участников исследования отмечают, что покупки в Сети привлекательны для них из-за скидок.

Так, для трети респондентов скидка 15–30% стала решающей при покупке товара и услуги в интернет-магазине, 25% респондентов удовлетворила скидка 35–50%, 6% опрошенных устроила скидка 5–10%.

Абсолютное большинство россиян (84%) делают онлайн-покупки только из дома, и 14% находят для этого время на работе.

Больше половины (54%) опрошенных отдают предпочтение покупках в российских интернет-магазинах и лишь 16% пользуются зарубежными торговыми онлайн-площадками.

Также опрос показал, что 34% респондентов готовы заплатить за один заказ в интернет-магазине от 5 тыс. до 20 тыс. рублей.

Исследование проводилось в июле 2019 года, в нем приняли участие 1 тыс. 40 респондентов.

Ранее ФТС и «Почта России» запустили проект по автоуплате пошлин при интернет-покупках.