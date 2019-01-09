ФТС и «Почта России» запустили проект по автоуплате пошлин при интернет-покупках

Федеральная таможенная служба (ФТС) России и «Почта России» запустили совместный эксперимент по автоматической оплате таможенных пошлин при совершении интернет-покупок.

«9 января 2019 года стартует совместный эксперимент «Почты России» и Федеральной таможенной службы по оплате таможенных пошлин при совершении интернет-покупок. Он направлен на создание универсальной платформы для трансграничной интернет-торговли», – говорится в сообщении ФТС, передает РИА «Новости».

Ранее Минфин России разработал проект приказа о запуске в качестве эксперимента системы, при которой пошлина на зарубежные покупки в интернете оплачивается автоматически и человеку не нужно отдельно идти и делать платеж.

«Почта России» совместно с ФТС России заранее подготовились к запуску. Было разработано технологическое решение, которое позволяет взимать таможенную пошлину при помощи современных электронных сервисов непосредственно в момент покупки на маркетплейсе», – поясняет ведомство.

В настоящий момент под эксперимент подпадают интернет-покупки, стоимость которых превышает 500 евро, напомнили в службе. «Успешная реализация проекта позволит всем участникам процесса подготовиться к снижению порога беспошлинной торговли», – отмечает ФТС.

В ближайшее время возможность онлайн-оплаты пошлин станет доступна покупателям крупнейших маркетплейсов, что позволит охватить более 90% объема трансграничной интернет-торговли, поступающей в Россию в почтовых отправлениях, отмечается в сообщении. К эксперименту смогут подключиться любые международные торговые площадки, так как принципы работы для всех участников общие. Главные требования к площадкам – ответственность за достоверность информации о реализуемых товарах и прозрачная логистика.