Healthy food не нашла сальмонеллу в своей продукции после отравления 95 человек

Основатель сети вендинговых автоматов по продаже еды Healthy food Дмитрий Пронин заявил, что независимая лаборатория не обнаружила сальмонеллу в сырье и продукции компании.

«По результатам встречи в управлении Роспотребнадзора Москвы понимаю, что расследование ведомства продолжается, знаю, что ведется проверка поставщиков яйца и курицы. Выводы делать пока рано, процедура займет еще какое-то время (одну-две недели). По результатам нашей проверки сырья и продукта сальмонелла не обнаружена (данные независимых лабораторий). Несмотря на то, что происхождение отравления в настоящий момент не известно, мы продолжаем работать с нашими гостями», – передает РИА «Новости» заявление Пронина.

Московская сеть автоматов выдачи еды Healthy food приостановила свое производство после массового отравления офисных сотрудников Москвы из вендинговых аппаратов компании.

25 июля сообщалось, что количество человек, отравившихся в Москве едой из автоматов Healthy food, достигло 95 человек.

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