Healthy food приостановила торговлю едой из автоматов

Московская сеть автоматов выдачи еды Healthy food приостановила свое производство, компания проводит проверку качества, об этом сообщается в письме компании.

«Принято решение о приостановке производства и проверке качества поставляемого сырья. Проверка осуществляется, в том числе, в независимых лабораториях, что позволит исключить поставку подобного сырья в будущем. Информируем вас о том, что поставка блюд будет приостановлена до конца текущей недели», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В компании подчеркнули, что выявлен факт поставки не соответствующего требованиям санитарной безопасности сырья.

Ранее сообщалось, что количество отравившихся едой из автоматов Healthy food в Москве выросло с 51 до 65.

Напомним, в Москве произошло массовое отравление едой из вендинговых автоматов. Отмечалось, что все заболевшие являются совершеннолетними.